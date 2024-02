2024: metas principais de relacionamento dos americanos

Um estudo com dois mil adultos sexualmente ativos em relacionamentos sérios revelou que quase todos os entrevistados consideram importante demonstrar amor (97%) e desejo de intimidade (96%). No entanto, quase 1/5 admite que a intimidade física tem sido uma prioridade baixa ou inexistente no último ano (18%).

O estresse da vida cotidiana impacta negativamente os relacionamentos, com os entrevistados relatando que afeta sua relação em média três dias por semana. Para combater isso, mais da metade dos entrevistados considera a intimidade uma prioridade alta em 2024 (55%). As principais metas de relacionamento para o próximo ano incluem ser positivo (37%), melhorar a comunicação (34%) e ser mais intimamente presente (29%).

Casal-Andres-Ayrton-Pexels

Andres Ayrton / Pexels

Renovando a chama

Apesar de 68% dos entrevistados já considerarem seus parceiros mais desejáveis hoje do que quando se conheceram, muitos buscam maneiras de reacender a paixão. Enquanto 55% já incorporam novos elementos na vida íntima, um em cada sete luta para demonstrar desejo de forma íntima. Em busca de romance contínuo, 65% dos casais desejam manter a mesma intimidade durante todo o ano, não apenas no Dia dos Namorados.

Pequenos gestos, como notas doces, jantares românticos e surpresas picantes, são essenciais para manter a chama acesa. Com 63% dos entrevistados sentindo uma paixão mais forte por seus parceiros hoje do que no início do relacionamento, esses momentos especiais podem fazer toda a diferença.