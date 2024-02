“Vou morrer aos 50 anos?”: jovem que foi picada por um percevejo agora teme por sua vida

No TikTok, a história de uma jovem começou a se tornar viral depois que ela mesma compartilhou um vídeo no qual explica que, devido a uma picada de um barbeiro, pode morrer repentinamente aos 50 anos de idade.

Jovem teme por sua vida devido à picada de um barbeiro

No vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, a jovem revela como foi picada pelo animal e o que aconteceu com ela, que acabou indo ao médico assustada após a ferida do animal. Foi através da conta de Mon Pinto no TikTok que a usuária @moncruzpinto compartilhou com seus seguidores que tinha dúvidas se iria morrer aos 50 anos de idade, pois durante a pandemia foi picada por um barbeiro e provavelmente tenha contraído a doença.

A jovem revelou que durante a pandemia se mudou para Cocoyoc, Morelos e durante sua estadia lá, foi picada por um percevejo. No vídeo, ela explica que a picada gradualmente começou a ficar maior e adquirir uma coloração escura e uma consistência dura.

A jovem compartilhou que ficou assustada com o que estava acontecendo em sua perna e decidiu procurar um médico no local onde morava e, de acordo com seus sintomas, tudo indicava que a picada foi resultado de uma mordida de barbeiro.

“A perna estava super quente, com um grande inchaço, e depois começou a ficar negra e dura”

A jovem afirmou que o médico recomendou que ela fizesse um exame de sangue para descartar que ela tivesse sido infectada com a doença de Chagas, comumente transmitida por percevejos.

“Ele me pediu para fazer um exame de sangue. Você não é picado por barbeiros, eles defecam em você, te causando coceira e quando você coça, você acaba esfregando as fezes deles na perna”. O exame era para saber se a jovem havia sido infectada com a doença de Chagas.

No vídeo viral, a jovem explica que a doença causa problemas cardiovasculares: "E vem com sua doença em geral, causando problemas a nível cardiovascular, o que pode levar a uma morte súbita aos 50 anos".

No entanto, a jovem não fez o teste por medo de agulhas e sangue.