Veterinário alerta sobre perigo do chocolate para cães

A tutora de um cachorro viveu momento de pânico quando sua cadela quase morreu após consumir chocolates. Agora, ela está emitindo um alerta urgente para outros proprietários de cães.

Shannon Morgan ficou horrorizada ao descobrir que sua cockapoo, Belle, havia devorado 250g de chocolates do Dia dos Namorados. Mesmo tomando precauções para esconder os doces debaixo do sofá, Belle conseguiu acessá-los e consumi-los, o que a levou a uma emergência médica canina.

Shannon agiu rapidamente e levou Belle ao serviço de emergência veterinária Vets Now. Lá, a equipe administrava um medicamento para induzir o vômito, removendo assim as toxinas do chocolate do corpo de Belle. Graças à intervenção imediata, Belle se recuperou completamente em pouco tempo.

Alerta aos donos de cães

A experiência de Shannon serviu como um alerta para outros donos de cães sobre os perigos do chocolate para seus animais de estimação. Ela enfatiza a importância de manter o chocolate fora do alcance dos cães e de agir rapidamente em caso de ingestão acidental.

O veterinário Owain Davies, da clínica de emergência Vets Now, reforça a urgência de buscar ajuda veterinária imediata em casos de ingestão de chocolate por cães. Ele destaca que, embora seja uma guloseima inofensiva para os humanos, o chocolate contém substâncias tóxicas para os caninos, como a teobromina.

Diante disso, fica o alerta: mantenha o chocolate longe dos seus amigos peludos e, em caso de emergência, não hesite em buscar ajuda veterinária. A rápida intervenção pode salvar a vida do seu animal de estimação.