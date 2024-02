Um grupo de pessoas celebra um aniversário numa passarela de pedestre

Recentemente começaram a circular nas redes sociais imagens de um aniversário que um grupo de pessoas comemorou em uma passarela de pedestre na Cidade de México.

As pessoas levaram mesas e cadeiras, além de decorarem o corredor interior da passarela.

A mãe do aniversariante que foi a organizadora do evento foi acusada de ser uma ‘mãe ruim’. E mesmo diante do incômodo para os pedestres que passavam por ali, ela não foi multada.

Depois que começou a se tornar conhecida a celebração, muitos se perguntaram se tinham as permissões necessárias para fazê-lo.

De acordo com as autoridades, a festa em questão era não tinha permissão, mesmo se tornando muito popular nas redes sociais, motivo pelo qual tiveram que ir até a festa para que tudo fosse removido e as pessoas fossem embora.

A polícia não prendeu ninguém desta festa, apesar de terem bloqueado uma publica, então não aconteceu nada grave. No entanto, alguns usuários reclamaram que pelo menos deveriam ter sido multados, pois pode se tornar comum que grandes grupos de pessoas bloqueiem várias vias apenas para ganhar visualizações.