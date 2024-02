Resgatam uma cachorrinha presa por mais de uma semana em um contêiner

Para Ryan McMahon, oficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos, era apenas mais um dia de inspeção de rotina de contêineres marítimos no porto de Houston quando ele e sua equipe ouviram latidos vindos do interior de um dos milhares de contêineres ao redor deles.

"Oh, parece que estão arranhando", disse um dos inspetores no vídeo gravado na quarta-feira de manhã enquanto a equipe observava o contêiner, empilhado a cerca de 8 metros acima do nível do chão.

Foi utilizado um guindaste para baixá-lo, e dele saiu uma cachorrinha muito doce e simpática.

“Assim que abrimos, vimos o rostinho da cachorrinha aparecer. Ela estava ali, como se soubesse que íamos chegar para libertá-la. E ela não estava assustada nem nada. Parecia mais feliz do que nunca por estar fora daquele espaço escuro e nos braços de pessoas que iriam cuidar dela”, disse McMahon, segundo contramestre, à Associated Press.

Mais tarde, a guarda costeira constatou que a cadelinha - desde então apelidada de Connie, a cachorra dos contêineres - estava presa no interior há pelo menos oito dias, sem comida nem água.

Estava um pouco suja e "bastante magra", observou McMahon.

McMahon e os outros três inspetores levaram Connie para um abrigo de animais em Pasadena, um subúrbio de Houston, onde ela foi examinada. Um grupo de resgate, Forever Changed Animal Rescue, assumiu a responsabilidade por ela e está trabalhando para deixá-la saudável e pronta para adoção.

Os guardas costeiros não têm certeza da origem do contêiner, mas dentro dele havia veículos desmontados que provavelmente seriam enviados para o exterior para serem vendidos por peças.

"Por isso, eles acreditam que é mais provável que a cadela estivesse em um ferro-velho, dentro de um carro. E foi assim que ela acabou acidentalmente no contêiner", disse a porta-voz da Guarda Costeira, primeira contramestre Corinne Zilnicki.

McMahon agradeceu por ele e sua equipe estarem no lugar e momento certos para ouvir os latidos de Connie e evitar que o contêiner fosse embarcado em um navio de carga. Eles costumam realizar inspeções uma vez por semana em todo o porto de Houston, e na quarta-feira eles estavam no terminal de contêineres Bayport do porto, que provavelmente possui mais de 10 mil contêineres, informou.

"Levaria pelo menos mais uma semana para chegar ao seu destino (em um cargueiro) e duas semanas sem comida nem água. Não acredito que ele teria sobrevivido", disse McMahon.

Forever Changed Animal Rescue agradeceu "a todas as incríveis pessoas envolvidas neste resgate e em salvar a vida de Connie".

O grupo de resgate disse em uma postagem no Facebook que Connie estava um pouco abaixo do peso, testou positivo para verme do coração e estaria recebendo tratamento para isso.

"O grupo também fará um check-up completo para garantir que você receba todos os cuidados que precisa e merece", disse o grupo.

Os inspetores tinham pensado em adotar a Connie, mas não era o momento adequado para nenhum deles. ”Sabemos que com tudo isso ela irá para um bom lar onde a amem e cuidem”, comentou McMahon.