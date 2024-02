Proprietário de casa deixa mensagem atrevida ao Google

Um proprietário de uma casa em Neese Lane, Moss Point, Mississippi (EUA), deixou uma mensagem explícita no telhado de sua propriedade depois que o Google recusou seu pedido para desfocar a residência na visualização de satélite do Google Maps. A descoberta foi compartilhada por um detetive da web no Reddit.

Descontentamento evidente

A mensagem, claramente visível na visualização de satélite, diz "F***-se". Esta não é a primeira vez que os proprietários expressam sua frustração com o Google Maps. Outro incidente recente incluiu um homem que deixou uma mensagem rude em seu jardim depois que sua casa foi capturada pelas câmeras do Google.

Google Maps users spot man's rude message after 'request to blur house denied' https://t.co/kwoBd4uzB1 — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 6, 2024

Usuários do Reddit especularam sobre os motivos por trás da mensagem, sugerindo que o proprietário pode ter desejado mais privacidade ou expressado sua insatisfação com a política do Google. Além disso, alguns usuários notaram diferenças na visualização da propriedade em diferentes plataformas de mapas, como Apple Maps e Bing Maps.

Resposta do Google

O Google esclareceu que não é responsável pelo desfoque de imagens de satélite e que isso é feito por fornecedores terceirizados. Eles afirmaram que o Google Earth é construído a partir de uma variedade de fontes de imagens e que algumas delas podem desfocar as imagens antes de fornecê-las ao Google. Qualquer dúvida sobre a política de desfoque deve ser direcionada aos fornecedores terceirizados.

O incidente levanta questões sobre a privacidade online e a interação entre proprietários e provedores de serviços de mapas como o Google Maps.