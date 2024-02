Por assustar sua namorada, homem ataca ator em casa de terror

Nas últimas horas começou a se popularizar o momento em que um sujeito atacou o ator de um parque de terror por assustar sua namorada. De acordo com uma conta do X, antes Twitter, o sujeito decidiu agredir o funcionário por assustar sua amada. Na gravação, de apenas 10 segundos, pode-se ver o momento em que o envolvido bateu no assustador.

Uma colega do afetado correu para afastar o agressor. Alguns dos presentes ficaram chocados com o incidente. Até o momento, o vídeo já acumula mais de sete milhões de visualizações na rede social de Elon Musk. Apesar de não se saber onde e quando ocorreram os fatos, os internautas não pararam de postar diversas mensagens.

Um usuário afirmou que os fatos ocorreram em Orlando, Flórida, em 8 de novembro de 2023. O envolvido foi preso e proibido de entrar no estabelecimento: “Sim, isso é uma loucura, eles estão apenas tentando fazer o trabalho deles”, “Não vá a um parque de terror se não quiser ter medo” ou “Eu amo isso hahaha, quero um homem assim” são alguns dos comentários inseridos na publicação.