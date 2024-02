O que aconteceu? Vídeo de uma estranha briga na Argentina em que até um cavalo participa

O X é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Alguns repórteres utilizam esse app para compartilhar constantes imagens e vídeos que seriam censurados em outros sites. Apesar do grande número de publicações, nas últimas horas começou a se popularizar a briga em que um cavalo esteve envolvido.

No vídeo, de apenas 35 segundos, é possível ver como uma caminhonete colidiu com um carro estacionado. No momento da briga com o motorista, um homem chegou a cavalo. Um dos envolvidos pegou um pau e começou a se defender das agressões.

De acordo com vários relatórios, não houve pessoas detidas, além disso, um veículo policial foi ao local para verificar os danos, evidenciando a magnitude do confronto nos destroços de um veículo Citroen vermelho e a presença de restos de garrafas na via.

“Até o momento, as autoridades estão avaliando as denúncias cruzadas apresentadas por ambas as partes”, pode-se ler. Os eventos ocorridos na Argentina têm milhares de comentários nas redes sociais: “A América Latina arrasando hahaha”, “O cowboy solitário realmente existe”, “É que ArgenGOD nunca trai” ou “Não se deve pegar alguém que está brigando, dessa forma o deixam indefeso”.