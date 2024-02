Mulher se vinga de vizinho após atropelamento; na cadeia

Uma mulher encontrou uma maneira engenhosa de se vingar de um vizinho que bateu em seu carro e tentou negar o incidente. Utilizando imagens de segurança, ela conseguiu provar sua inocência e ainda ajudou a polícia a prender o responsável.

Após descobrir que seu carro havia sido atingido, a mulher foi abordada por uma vizinha que testemunhou o acidente. Ela forneceu informações cruciais, levando a proprietária do veículo a revisar as gravações do sistema de segurança de sua residência.

'Neighbor crashed into my car then pretended he hadn’t - so I got revenge' https://t.co/jyq9GluyxN pic.twitter.com/UQcxdsaKLU — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) January 30, 2024

Ao revisar as imagens, ficou claro que o vizinho, ao tentar estacionar em paralelo, colidiu com o veículo da mulher e, em seguida, tentou fugir da cena. Mesmo confrontado com as evidências, o motorista negou veementemente qualquer envolvimento.

Vingança e justiça

Determinada a expor a verdade, a mulher chamou a polícia, fornecendo as imagens do incidente. Posteriormente, descobriu-se que o motorista foi preso por dirigir sob influência de álcool, explicando sua atitude evasiva.

A história, compartilhada online, recebeu uma onda de apoio à mulher e de críticas ao comportamento do vizinho. A ação da moradora não apenas revelou a verdade, mas também contribuiu para retirar um motorista imprudente das ruas.

Os nomes dos envolvidos são omitidos ou trocados, para preservá-los, visto se tratarem de relatos reais no fórum online Reddit.