Mulher se recusa a permitir que a filha do marido more em sua casa

O relato de uma mulher gerou uma onda de críticas no Reddit. Pedindo a opinião das pessoas, ela questionou se está errada, ou não, ao proibir que o marido deixe a filha mais velha morar na casa deles.

Sem se identificar, ela conta que juntos eles têm uma filha de 5 anos e estão à espera do segundo filho. Há seis meses, no entanto, o homem descobriu que tem uma filha de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior.

“Ele não sabia da filha. Na época a namorada dele era tóxica e já tinha mentido algumas vezes sobre estar grávida e fazer abortos caso ele terminasse com ela. Acontece que, 13 anos depois, ele descobriu que realmente tem uma filha e nós passamos a conhecê-la melhor”.

“A menina mora com os avós maternos e não tem muito contato com a mãe, então ela deu a ideia de vir morar conosco e do meu marido buscar por sua guarda total. Na hora eu não falei nada, mas quando ficamos sozinhos eu disse a ele que não concordava com isso. Nós temos os nossos planos e do nada uma adolescente de 13 anos aparece. Ele ficou relutante, mas depois entendeu minhas preocupações”, conta.

A sogra dela pensa de outra forma

Apesar de ter uma justificativa para sua decisão, a mulher explica que está precisando lidar com a atitude incisiva de sua sogra, que exige que o casal aceite o pedido da filha do homem.

“Ela diz que não é apropriado uma adolescente morar com os avós sendo que tem um pai, e falou que eu preciso aceitar a filha dele. Eu me casei com um homem sem filhos, não com filhos e logicamente os nossos planos não incluíam uma adolescente que eu mal conheço morando na minha casa”.

“Atualmente ela mora com os avós e pode permanecer assim por mais um ano, enquanto nos conhecemos melhor e ficamos mais confortáveis vivendo juntos. Além disso, teremos tempo de nos adaptar com o novo bebê”.

“Minha sogra não gostou disso, me chamou de idiota e me acusou de fazer o filho brigar com ela por tomar o meu lado da história. Agora ela espalhou mentiras para toda a família e eles acham que eu proibi meu marido de ver a filha, o que não é verdade pois saímos todos juntos e até mesmo ele sai com ela sozinho. Estou começando a pensar se eu agi errado”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em seu pensamento uma vez que as coisas estão andando rápido demais.

“Ele acabou de conhecer a filha. Você não está proibindo o contato entre eles, está apenas querendo que as coisas andem no ritmo adequado”, comentou uma pessoa.

“Antes que eles comecem a morar juntos precisam que o vínculo de pai e filha se estabeleça, isso requer tempo e confiança”, finalizou outra.