Mulher se irrita após o marido comprar o mesmo presente para ela e para sua irmã

A publicação feita por uma mulher no Reddit está dando o que falar entre os usuários da plataforma. Segundo ela, a atitude de seu marido nos dias após o aniversário de sua irmã mais velha foi exagerada e o homem acabou “desconsiderando seus sentimentos”.

Sem se identificar, a mulher conta que está com seu marido há 15 anos e logo nos meses seguintes ao início de seu relacionamento ela e o homem acabaram precisando acolher sua irmã, que tinha acabado de passar por um divórcio.

“Depois de 15 anos saindo juntos e apoiando minha irmã ela deixou de ser apenas a cunhada do meu marido, e se tornou uma grande amiga”, revela a mulher.

“No último ano, meu marido tentou me comprar um Astronord, um CD Player, como presente de Dia das Mães. Como na época o aparelho estava em alta ele esgotou muito rápido e meu marido acabou me comprando um colar e entregando junto com um bilhete onde dizia o que aconteceu com o Astronord”.

Ela ficou inconformada!

Mesmo após não conseguir o presente desejado, a mulher explica que continuou se programando para comprar o item e deixou a história de lado, até que as coisas mudaram de cenário com a chegada do aniversário de sua irmã.

“Nós demos um Echo Pop de presente para ela e um bolo, além de um jantar. Fizemos uma grande comemoração para ela se sentir amada mesmo sem poder estar perto de seus filhos e dos nossos pais”.

“Hoje recebi um pacote endereçado ao meu marido e logo depois que o pacote foi aberto ele me entregou um Astronord! Fiquei extremamente feliz e animada com o presente. Não esperava receber algo desse tipo agora, mas toda a minha animação foi embora quando ele mostrou um segundo Astronord e disse que era um presente de aniversário para minha irmã”.

“Eu fiquei um pouco chateada e perguntei por que dar o mesmo presente para nós duas, e ele disse que o meu não era por uma data específica e que o dela era um presente de aniversário. Perguntei a ele como ele se sentiria se eu desse o mesmo presente para ele e para outro homem e ele se sentiu mal com a situação e disse que não queria que eu ficasse desse jeito. Eu meio que estraguei todo o momento e agora estou me sentindo mal com isso”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, os sentimentos dela são válidos.

“Meu marido fez a mesma coisa comigo e uma colega de trabalho. O mesmo colar, mas com cores diferentes. Fiquei magoada, mas depois entendi que as vezes os homens não percebem o valor sentimental por trás dos presentes que nos dão”, comentou uma mulher.

“Acho que a questão toda foi ele dizer que o seu presente não era por um motivo especial, enquanto o dela era pelo aniversário dela”, finalizou outra.