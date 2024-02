Muita angústia: famílias colombianas receberam corpos de soldados falecidos trocados na Ucrânia

Soldados colombianos foram para a Ucrânia para se juntarem ao exército desse país e enfrentarem a guerra contra a Rússia, e o que retornou à Colômbia foram seus supostos corpos entregues às suas famílias nas cidades de Bogotá e Pasto.

De acordo com o ‘Ojo de la Noche’, Diego Fernando era um jovem de 23 anos de idade que se juntou às forças do exército ucraniano no mês passado de outubro, mas infelizmente perdeu a vida em dezembro durante um dos confrontos da guerra.

A família do jovem esperava o corpo para se despedir dele no último fim de semana de 3 de fevereiro, mas a tristeza e desespero aumentaram quando estavam no velório e perceberam que o corpo no caixão não era o de seu parente.

“Deram-nos a data em 16 de dezembro. Sim, ele... Definitivamente, estivemos falando com os colegas e ele morreu lutando. Não, não entregam o corpo aos familiares. A funerária apenas o recebe no aeroporto, porque não nos fornecem informações. Quem nos dá as informações é o responsável pela funerária. Ele é responsável por tudo quando se trata de recolhê-lo”, disse o irmão de Diego Fernando à rádio Blu.

Horas depois, foi revelado que o corpo do jovem soldado tinha sido entregue por engano a outra família na cidade de Pasto, que, sem saber, o sepultaram pensando que era seu ente querido.

Os familiares dos jovens têm recorrido às autoridades locais e à Embaixada da Ucrânia em busca de respostas, mas indicam que não receberam apoio na situação.

"E aí estamos, não sabemos o que fazer e então estamos lá, e hoje passamos o dia todo perguntando ao outro irmão, indo para a promotoria, nos enviaram para a Embaixada da Ucrânia, estivemos procurando em vários lugares e não conseguimos fazer nada", enfatizou o irmão de Diego Fernando.

Os familiares fazem um apelo ao Ministério Público da Colômbia para que os ajudem com os trâmites e possam enterrar seu verdadeiro familiar.