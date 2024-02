Homem atropela sua ex-namorada e foge em alta velocidade

Os acidentes de trânsito são ocorrências muito comuns. Muitas vezes, há pedestres envolvidos nesses incidentes, mas, entre todas as colisões, nas últimas horas começou a se popularizar o momento em que um homem atropelou sua suposta ex-parceira.

Uma pessoa que estava no local dos acontecimentos conseguiu gravar, com seu celular, o momento em que o motorista de uma caminhonete preta avançou em direção a uma mulher, que pouco pôde fazer para escapar. Alguns jovens correram para ajudar a vítima. O envolvido fugiu do local.

O atentado ocorreu no México no último domingo.

“A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado informou que já iniciou uma investigação contra o suposto agressor por crimes de danos e outros que possam surgir, uma vez que a investigação está sendo ampliada. Isso ocorre porque a vítima apresentava lesões que não colocam em risco a vida e levarão menos de 15 dias para se curar, mas o caso permanece sob reserva até que haja um parecer sobre a evolução de seu estado de saúde”, explicou a mídia citada anteriormente.