Especialistas alertam contra tendência de comer palitos fritos

A Coreia do Sul, conhecida por sua culinária única, enfrenta um novo fenômeno que está chamando a atenção das autoridades de saúde. A tendência de comer palitos fritos, compartilhada nas redes sociais, levou o Ministério de Segurança Alimentar e Medicamentosa a emitir um alerta urgente, destacando que a segurança desses alimentos não foi verificada.

Origem e características

Os palitos fritos, apelidados de 'batatas fritas encaracoladas do pobre', têm se popularizado especialmente no TikTok. Feitos de batata doce ou amido de milho, esses palitos inflam quando fritos e são coloridos com corante alimentício, além de serem polvilhados com queijo em pó. Ao contrário dos palitos de madeira convencionais, eles são biodegradáveis.

Tendências alimentares e desafios

A Coreia do Sul já testemunhou outras tendências alimentares incomuns, como os populares programas online de Mukbang, onde as pessoas consomem grandes quantidades de comida ou pratos exóticos.

Apesar das preocupações com a saúde, o governo não impôs restrições significativas a esses programas. No entanto, o surgimento dos palitos fritos chamou a atenção das autoridades devido à falta de garantias sobre sua segurança alimentar.

Observando o fenômeno, um usuário do TikTok comentou sobre a crocância dos palitos fritos após experimentá-los. No entanto, o alerta das autoridades ressalta a importância de verificar a procedência e segurança dos alimentos antes de consumi-los, especialmente quando se trata de novas tendências que ganham popularidade nas redes sociais.