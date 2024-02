Criatura inusitada é encontrada na beira de estrada ‘implorando’ por atenção e resgate

Um animal inusitado foi encontrado na beira de uma estrada em uma ilha ao norte da Escócia, implorando para ser notado. A criatura, sozinha e assustada, estava em situação precária e sem saída. Relato extraído do portal The Dodo.

Assim que uma mulher passou pelo local, notou um par de olhos grandes a encarando na estrada. Foi quando se deu conta da identidade do animal: se tratava de um filhote de foca cinza.

Preocupada com o estado do animal, a mulher prontamente o socorreu e o colocou na traseira de seu carro. Em seguida, procurou ajuda especializada para resgatar a criatura perdida.

Boots, como a foca fora nomeada mais tarde, finalmente foi atendida com segurança pelos veterinários da Flett & Carmichael. As equipes de resgate da entidade British Divers Marine Life Rescue, de resgate de animais marinhos, auxiliaram em todos os cuidados necessários para a recuperação do filhote.

Adaptação e recomendações

Mesmo que a boa samaritana tenha tido a melhor das intenções em socorrer o animal perdido, a British Divers Marine Life Rescue recomenda contatar uma equipe de resgate adequada ao se deparar com cenários parecidos.

“Nunca recomendamos tocar ou interagir com uma foca, pois elas são perigosas e darão uma mordida desagradável!” escreveram em um comunicado à imprensa.

Depois de receber todo o cuidado necessário, o filhote de foca viajou para o abrigo Hillswick Wildlife Sanctuary, a fim de seguir com sua recuperação. Atualmente, Boots segue aprendendo as habilidades de sobrevivência que vai necessitar ao retornar à natureza.

“Boots se adaptou bem”, disse um representante do Hillswick Wildlife Sanctuary ao The Dodo. “Ela agora está grande e gorda e pronta para ser libertada em um ou dois dias, se o tempo permitir.”