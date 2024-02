Criança de 6 anos dá resposta atravessada e mãe afirma: ‘Não foi culpa dela’

Uma mãe ficou espantada com a reação das pessoas a “maturidade” de sua filha de 6 anos. Segundo ela, que publicou o relato completo no Reddit, a menina pode ser “madura e sincera” demais para sua idade.

Sem se identificar, a mãe conta que sua filha, Katie, tem apenas seis anos, mas é uma menina “espera e avançada para sua idade”. Por conta disso, é comum que a menina surpreenda as pessoas com sua desenvoltura e com algumas opiniões fortes que “escapam do filtro”.

“Eu admito que nunca fui de falar com ela como se ela fosse um bebezinho que não entende as coisas. Sempre conversei com a minha filha como converso com qualquer outra pessoa. Então, obviamente, expliquei a ela sobre filtrar suas palavras, mas ela ainda não entendeu muito bem como fazer isso”.

“Katie tem uma babá, Lauren, que cuida dela durante as tardes nos dias em que eu não sai do trabalho a tempo de ficar com a minha filha após a escola. Em uma noite Lauren recebeu a visita de sua mãe, Julie, que ficou com ela enquanto ela preparava a comida para minha filha. O que aconteceu depois disso foi o que soube por elas”.

Ela não acha que a filha agiu errado

A mãe conta que o restante da história foi narrado por sua filha e pela babá. Segundo o relato, a mãe de Lauren começou a falar com Katie como se estivesse falando com um bebê.

“Ela ficou dizendo como Katie era uma ‘menininha fofinha’ e a usar palavras no diminutivo para conversar com ela. Depois de um tempo, ela perguntou se Katie estava pronta para seu lanchinho, algo que deixou minha filha irritada”.

“Katie respondeu perguntando o motivo da mãe de Lauren falar dessa forma com ela, mas sua frase exata foi: ‘Por que está falando comigo desse jeito? Você é besta ou algo do tipo?’. Óbvio que a mulher se sentiu ofendida e Lauren pediu a minha filha para se desculpar, mas ela se recuou e disse que não, porque ela não é um bebê para ser tratada dessa forma”, finaliza.

“Quando ouvi a história, achei que minha filha não deveria ser tão direta, enquanto a mãe dela não deveria falar daquela forma. Lauren só pediu por um pedido de desculpas e eu disse que a mãe dela também devia desculpas a Katie por tratá-la como um bebê. Eu conversei com minha filha e disse a ela para não agir dessa forma”.

“Por outro lado, minha mãe disse que minha filha deveria se desculpar já que a mãe de Lauren apenas estava tentando ser legal com ela e não tinha ideia de sua forma de pensamento”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, tanto a mãe da menina quanto a mãe de Lauren estão erradas.

“Ninguém deveria falar com uma criança de seis anos como se ela fosse um bebê, mas ela também precisa entender o impacto de suas ações”, comentou uma pessoa.

“As palavras e as atitudes da sua filha não são adequadas para uma criança de seis anos, ela deve se desculpar”, finalizou outra.