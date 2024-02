Coletores de lixo usam um caminhão como um ringue de luta livre

A luta livre é um dos esportes mais representativos do México. Milhares de mexicanos conhecem, pelo menos, um lutador, mas o que é mais ousado que um fã de lutas poderia fazer? Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de X, o momento em que dois coletores de lixo usaram o caminhão para lutar.

Os funcionários colocaram duas máscaras e começaram a realizar várias posições populares da luta livre. Um dos colegas gravou todo o ato, que durou mais de um minuto e trinta segundos. A pessoa que postou o vídeo colocou o seguinte comentário: “Caso estejam se perguntando por que o caminhão de lixo ainda não passou”.

De acordo com um portal "As primeiras lutas de luta livre no México ocorreram durante meados do século XIX, durante a época da intervenção francesa, como exibições estrangeiras. Foi mais tarde, em 1863, que Enrique Ugartechea se tornou conhecido como o primeiro lutador mexicano e estabeleceu as bases para o que seria a luta livre mexicana".

Até o momento, a gravação dos eventos tem mais de 100 mil reproduções em X, onde se podem ler comentários como “Essa é a atitude, se divertindo e trabalhando. Que aconteça mais vezes”, “Melhor do que qualquer WrestleMania”, “Isso é o que a vida se trata, nos divertir” ou “Têm futuro no ringue da luta livre!”