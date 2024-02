‘Celular do bloquinho’ ganha força entre os foliões

Os bloquinhos de Carnaval já estão tomando as ruas de São Paulo nos dias que antecedem o feriado. Em meio aos participantes dos blocos de rua a prática se tornou comum já que momentos de distração dos foliões podem custar caro, principalmente no que diz respeito a casos de furto e roubo de celulares.

Segundo publicado pelo Terra, os foliões estão buscando formas de prevenir, e até diminuir, o prejuízo nestes casos e com isso o “Celular do Bloquinho” acabou ganhando força entre as pessoas que escolhem pular Carnaval de rua.

Essa seria uma forma de se manter conectado nos dias de folia sem se preocupar com um possível furto ou perda do celular principal. Com ele, o folião consegue publicar nas redes sociais e utilizar aplicativos básicos para se localizar e aproveitar a festa com um pouco mais de segurança.

O celular reserva pode ser desde um aparelho antigo que não é mais utilizado pela pessoa, até um novo aparelho com valor mais acessível, diminuindo assim o impacto da perda. Desta forma, em caso de algum incidente basta desconectar sua conta de poucos aplicativos, sabendo que o aparelho principal está mantido na segurança de sua casa.

Gasto desnecessário?

Para as pessoas que não possuem um celular reserva em casa, o “celular do bloquinho” só seria possível com um determinado investimento. Desta forma, seria necessário buscar por um aparelho básico, cujo valor pode variar entre R$500 e R$800 reais.

Apesar disso, a técnica também pode ser utilizada em outras ocasiões, já que o mesmo aparelho não perderá suas funcionalidades após a festa e poderá servir como um celular de suporte para o usuário.

E enquanto tem gente se questionando sobre a possibilidade, a Brahma decidiu comprar a ideia e criar o “Brahma Phone” que será distribuído de forma gratuita no Carnaval do Rio de Janeiro e Salvador.

