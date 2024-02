Cantores do regional mexicano entre a vida, a morte e as ameaças

O mundo da música está cheio de contrastes, e ao longo da sua história no México, há momentos que geram uma análise social. A música regional mexicana e o narcotráfico têm tido uma relação estranha há anos, especialmente com o tema dos narcocorridos, festas e apoio de certos cartéis no país.

Alguns cantores perderam a vida ao retratar figuras do crime organizado ou devido a supostos vínculos que geram especulações e finais misteriosos. A verdade é que ao longo dos anos, vários famosos tiveram incidentes violentos ou sustos.

Caídos

O falecimento de Valentín Elizalde foi um dos eventos que mais chocou no regional mexicano. Na noite de 25 de novembro de 2006. Conta-se que entre o público havia um sicário que se incomodou com aquela música, e essa foi a razão para esperá-lo no final do show para tirar sua vida.

Também, entre os que perderam a vida nas mãos do narcotráfico está Sergio Gómez, vocalista do K-Paz de la Sierra. Sua morte é lembrada como uma das piores tragédias para cantores de música regional mexicana. O líder e fundador da banda tinha 34 anos quando foi sequestrado, torturado e assassinado em 2 de dezembro de 2007. Aparentemente, o cantor foi avisado para não se apresentar, mas ignorou o aviso.

A história de Sergio Vega, o Shaka, ainda é um mistério. Em 26 de junho de 2010, foi perseguido por vários sicários que dispararam contra ele mais de 30 vezes.

Nesta quarta-feira, o cantor Chuy Montana, foi assassinado. Ele tinha apenas 25 anos, causada por pelo menos cinco tiros de arma de fogo no caminho.

Ataques terroristas

Nem todas as histórias terminaram em morte, há ocasiões, como a que Gerardo Ortiz teve que viver, em que eles escaparam desses ataques. O cantor de corridos viajava em uma caminhonete junto com seu pai, que também conseguiu se salvar, infelizmente, seu empresário e motorista faleceram. Gerardo Ortiz tem sido investigado pelo Ministério Público.

Também, Alfredo Olivas, tem estado sempre envolvido em polêmicas não apenas pelas letras de suas músicas, mas também pelos ataques dos quais tem sido alvo nos últimos anos.

Ameaçados

Recentemente, Peso Puma e Natanael Cano têm sido protagonistas de algumas faixas que apareceram em algumas cidades do México, nas quais eles dão algumas advertências prévias aos seus shows. Não podemos esquecer de Fuerza Regida, cujo vocalista foi recentemente detido por suposta posse de drogas, mas também tem sido ameaçado por suas músicas focadas na cultura do crime organizado.