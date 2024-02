A ‘Barbie Colombiana’ denunciou ter sido vítima de roubo

A ‘Barbie Colombiana’ contou aos seus seguidores que foi vítima de roubo em Medellín enquanto estava em seu carro, relatando que foi roubada uma peça do veículo. E a propósito desse incidente, a influenciadora fez uma reflexão sobre a criminalidade no país e sobre o valor da vida.

A criadora de conteúdo tem se mantido em um perfil baixo nas redes sociais, mantendo-se discreta e desfrutando de seu estilo de vida festeiro, mas sem perder o foco quando se trata de seus negócios e sua faceta fitness, compartilhando frequentemente alguns vídeos se exercitando.

Também costuma compartilhar com frequência parte do seu dia a dia com seus seguidores, seja com algumas ocorrências relacionadas ao seu estilo de vida ou sua família, além de atualizá-los com algumas mudanças em sua aparência.

A propósito disso, a jovem tinha a ideia de mostrar aos seus fãs do Instagram como tinha ficado depois de sair do salão de beleza, mas as coisas tomaram outro rumo ao ver que tinha sido vítima de roubo.

"A suposta ideia era mostrar como meu cabelo ficou lindo, mas acabei de ser roubada às oito da noite em Medellín. Acabaram de roubar o espelho do meu carro", contou a Barbie colombiana entre lágrimas.

No clipe, não especificou se o evento ocorreu por um criminoso armado ou se foi apenas alguém que passou e roubou rapidamente.

A Barbie colombiana compartilhou uma reflexão com seus seguidores

Na mesma história, a influenciadora aproveitou para refletir sobre o que ela tinha vivido há poucos minutos, ficando indignada com o tipo de coisas que os criminosos roubam atualmente.

“Em que momento a vida vale tanto quanto o espelho de um carro?”, disse entre lágrimas a Barbie colombiana, enquanto indicava que Medellín se tornou uma cidade tão perigosa quanto bonita.

No entanto, na seção de comentários de uma publicação no Instagram que resgatou a história da jovem, vários internautas aproveitaram para criticá-la por suas declarações, chamando-a de falsa e ridícula por chorar diante da câmera.

“Por que chora na frente das câmeras? Fazem isso só para chamar a atenção”, “Essa aí fica provocando e chorando por um espelho?”, “Ela já roubou o cirurgião de frente, não vão roubar ela assim facilmente na rua” e “A nós, roubam os espelhos do carro, e não choramos” são alguns dos comentários que podem ser lidos no post.