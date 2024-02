Um trabalhador sobreviveu a um choque elétrico de 48 mil volts e acordou com as mãos em chamas

Um trabalhador tem sorte de estar vivo depois de 48 mil volts de eletricidade terem passado pelo seu corpo em um acidente de trabalho.

Steve Gilmore, de 38 anos, sofreu um impacto quando um tubo que transportava colidiu com uma linha elétrica aérea. O pai de um filho ficou com ferimentos horríveis nos braços e pernas e desde então passou por uma dúzia de cirurgias, mas ainda pode perder as mãos após o incidente.

Em declarações ao The Mirror, Gilmore, de Ramsgate, Kent, lembrou como o incidente o deixou lutando por seus membros no hospital. “Era uma segunda-feira normal. Eu estava levando um tubo de andaime para o trabalho e levei um choque elétrico”, disse.

Trabalhador suficiente

“Lembro-me de ter virado e estar no chão, tinha caído do telhado. Soube imediatamente que estava mal, olhei para as minhas mãos e estavam em chamas, ainda fumegavam, a minha perna estava virada na direção errada. Sabia que era algo sério”, acrescentou.

Gilmore disse que acordou novamente e se viu no hospital cercado por sua parceira e irmãos. Ele teve que ficar lá por vários meses e até mesmo os cirurgiões não podiam acreditar que ele havia sobrevivido.

Ele teve que passar por uma série de tratamentos estranhos em suas mãos, incluindo sanguessugas que sugavam a pele por mais de uma semana, enxertos de pele e costurar a mão em seu estômago por seis semanas. Ele descreveu isso como “uma das piores coisas pelas quais já passei” e disse que o incidente ainda o afeta diariamente.