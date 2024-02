Truque simples: médico revela segredo para remover catarro

A fleuma persistente pode ser frustrante quando você está sofrendo de um resfriado ou gripe comum, mas o Dr. Jun Reyes compartilhou sua técnica de alívio para remover o muco em segundos.

Parece quase impossível evitar um resfriado ou gripe comum durante os meses de inverno, e voltar ao trabalho com sintomas incômodos pode ser um desafio para muitas pessoas.

Técnica inovadora de alívio

Os sintomas de doenças respiratórias geralmente incluem espirros constantes, coriza e tosse persistente, mas tentar falar com catarro na garganta é muito frustrante. Felizmente, um médico compartilhou um truque "simples" para aliviar o catarro teimoso em segundos, e muitos ficaram chocados ao descobrir que ele realmente funciona.

No TikTok, o Dr. Jun Reyes descreveu a técnica "muito eficaz" para remover o muco da garganta e da parte superior do tórax. Para iniciar o processo de alívio, comece com a respiração diafragmática inspirando pelo nariz por cinco segundos, sentindo o abdômen se expandir. Em seguida, prenda a respiração por cerca de cinco a sete segundos.

Passos simples, resultados eficazes

A seguir, usando um copo d'água com canudo, expire lenta e suavemente pelo canudo, fazendo bolhas na água. Dr. Reyes disse: "Isso ajudará a criar umidade na garganta e a soltar o muco".

A etapa final é realizar a tosse bufante, que envolve forçar o ar para fora da boca em uma rápida explosão de ar. "Expire com força, mas lentamente, em uma expiração contínua para mover o muco das vias aéreas menores para as maiores", explica o Dr. Reyes.

O VCU Medical Center sugere manter a parte de trás da garganta aberta durante a tosse. O Dr. Reyes recomenda repetir esse processo cerca de três a cinco vezes, até que tudo desapareça.

O vídeo acumulou quase 80 mil curtidas e os seguidores correram para os comentários para compartilhar sua reação ao hack de saúde. Um usuário escreveu: "acabei de fazer isso e consegui tirar esse catarro que estava preso no fundo da minha garganta há meses!"

Enquanto um segundo compartilhou: "estou com catarro e tentei isso e removeu um pouco… ótimo!". Um terceiro escreveu: "isso literalmente funcionou. Tive uma tosse forte com catarro e me livrei de grande parte".

Alternativas recomendadas

O NHS também compartilhou outras maneiras de remover o acúmulo de catarro, incluindo:

Beba bastante água Beba água gelada quando precisar limpar a garganta, em vez de tossir ou engolir Use um umidificador para ajudar a soltar o muco do nariz e da garganta Use um travesseiro extra na cama para dormir em uma posição mais ereta, em vez de deitado Experimente gargarejar com água salgada Enxaguar o nariz com água salgada

Experimente estas dicas para aliviar o catarro e encontrar o conforto que você merece durante os meses de inverno.