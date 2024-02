Super Heróis: conheça quem tem habilidades impressionantes​​

A ciência, por vezes, se depara com mistérios além de sua compreensão, e alguns indivíduos parecem possuir habilidades reais sobre-humanas. Em diferentes partes do mundo, as pessoas desafiam as explicações científicas com habilidades extraordinárias.

Veja lista:

'Ver o Invisível': Natasha Demkina

Alegando ver diretamente dentro do corpo humano, Natasha Demkina, uma médica e praticante religiosa, chocou ao diagnosticar corretamente um problema de saúde de um médico da TV 'This Morning'. Seus poderes, presentes desde a infância, continuam a intrigar médicos e cientistas.

Meet the people with real-life superpowers that scientists just can't explainhttps://t.co/wSvDtr4sSP pic.twitter.com/Lvz8SM4R2q — The Mirror (@DailyMirror) February 4, 2024

'O Homem de Gelo': Wim Hof ​​Wim Hof

Conhecido como o 'Homem de Gelo', ele desafia limites ao demonstrar uma incrível tolerância ao frio. Com métodos terapêuticos baseados em exposição ao frio e meditação, Hof escala montanhas e permanece em banhos de gelo por períodos inesperados, revelando os poderes curativos do frio.

'Ecolocalização Humana': Ben Underwood

Ben Underwood perdeu a visão aos 3 anos, mas desenvolveu uma ecolocalização extraordinária, usando cliques com a boca para navegar e até mesmo jogar basquete. Sua notável habilidade de 'ver' o ambiente deixou alguns cientistas impressionados, gerando pesquisas sobre como ensinar outras pessoas cegas a desenvolver habilidades semelhantes.

Vida Sem Alimento: Prahlad Jani Prahlad

Jani afirmou não consumir água ou comida por mais de 70 anos, alegando absorver água através de um buraco em seu palato. Sua capacidade de viver sem ingestão regular de alimentos intriga a medicina, mas sua morte em 2020 deixou muitas perguntas sem resposta.

'O Homem que Nunca Dorme': Thai Ngoc

Thai Ngoc afirma não ter dormido por incríveis 50 anos, desconcertando médicos. A possível relação de sua condição com o estresse pós-traumático da Guerra do Vietnã levanta questões sobre como o corpo humano pode se adaptar a maneiras extraordinárias.

Essas histórias desafiam nosso entendimento e continuam a inspirar pesquisas à medida que exploramos os limites do potencial humano.