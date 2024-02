Revoltada com traição, jovem toma medida extrema para ‘punir’ o ex-namorado

Um jovem buscou apoio no Reddit após se ver no centro de uma confusão envolvendo sua irmã mais velha. Segundo ele, a irmã descobriu que o “ex-namorado” a estava traindo e, em uma explosão de raiva, se vingou do rapaz de uma forma irreparável.

Segundo o jovem, de 14 anos, sua irmã (20 anos) descobriu recentemente uma possível traição do namorado. Na ocasião da descoberta, a mulher decidiu se vingar do companheiro de uma maneira que ele ficasse tão magoado quanto ela.

“Ela decidiu revidar a atitude do namorado roubando as cinzas da falecida irmã dele, jogando tudo na privada e dando descarga. Isso foi o que ela nos disse enquanto estava em meio a lagrimas contando para mim e para nosso pai sobre o que aconteceu. Meu pai na hora disse que estava tudo bem e que o cara tinha merecido o que ela fez”, revela o jovem.

“Depois disso meu pai olhou pra mim e disse sussurrando que eu precisava dizer alguma coisa. Mas eu nem sabia o que dizer! Nunca imaginei uma situação como essa e eu realmente não sabia o que falar a ela. Eu pensei em dizer que ela foi pior do que o cara, mas preferi não falar nada pra não causar uma briga”, explica.

A situação saiu do controle

Durante a discussão, o jovem revela que foi criticado por seu pai uma vez que não ofereceu palavras de apoio para a irmã. No entanto, ele acredita que ter ficado quieto foi melhor do que ter expressado suas verdadeiras opiniões sobre a atitude dela.

As coisas ficaram ainda piores quando a verdade sobre a “traição” foi revelada.

“Ela ouviu sobre a traição por uma amiga que falou ter visto o namorado dela com outra menina no shopping. Minha irmã nem deu tempo a ele para se explicar e já saiu fazendo tudo o que fez. Acontece que, agora que ela chegou em casa depois de falar com o namorado e amiga, as coisas foram na verdade bem diferentes”.

“O cara negou a traição e disse que estava com seus amigos em comum no shopping. Depois que minha irmã pressionou a amiga dela, ela descobriu que a história era uma mentira para fazê-la colocar um fim no relacionamento. Aparentemente, a amiga é apaixonada pelo namorado da minha irmã”.

Em meio aos comentários, diversas pessoas afirmaram que a atitude da irmã do jovem pode até mesmo ser vista como um crime.

“Sua irmã agiu de forma completamente irresponsável. Ela não estava pensando de forma racional”, comentou uma pessoa.

“O que ela fez é um crime e você deveria relatar isso ao namorado dela para deixar a escolha dele denunciar ou não o caso à polícia. De preferência, não volte para casa após revelar isso”, finalizou outra.