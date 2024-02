Procuram-se dois cachorrinhos pelo roubo coordenado de sacolas de carne em um plano engenhoso

O golpe criminoso desses dois cachorrinhos, aparentemente em situação de rua, foi gravado em um vídeo que se tornou viral nas redes esta semana. No clipe, ficou evidente como esses animais conseguem articular um plano engenhoso para conseguir a comida do dia.

Os fatos, de acordo com informações da mídia local, teriam ocorrido no município de Soledad, região metropolitana de Barranquilla, na Colômbia, onde existem poucos planos de esterilização de cães e, por isso, há muitos cães de rua nas ruas dessa cidade, assim como na capital do departamento.

Cães roubam duas sacolas de carne do terraço de uma casa

Lá, o dono de uma casa foi ingênuo e acabou sendo roubado pelos astutos cachorrinhos. O homem chegou como de costume ao terraço de sua casa carregado com várias sacolas do mercado, mas cometeu o erro de deixar as sacolas com várias kilos de carne naquele lugar, a fim de ir organizando as outras sacolas com alimentos.

O homem não percebeu que a grade poderia protegê-lo dos ladrões, mas não desses peludos foragidos, pois tem um buraco pelo qual os dois cachorrinhos se infiltraram, seguindo seu olfato animal. Os cães aparentemente conheciam o local, pois antes de realizar seu ataque, rondaram em coordenação para ver se o humano estava por perto.

Ambos ficaram perto da porta, depois um dos cães se dirigiu às bolsas, enquanto o outro vigiava o interior da casa.

Finalmente, um dos cães consegue encontrar o saco com uma libra de carne e depois o outro pega o saco. Ambos saem com os sacos em suas bocas e pela mesma abertura na grade por onde entraram.

Foram as câmeras de segurança que resolveram o mistério do roubo da carne nesta residência, o que surpreendeu muitos.