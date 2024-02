Policiais param motorista que usava Apple Vision na rodovia

Um vídeo, compartilhado online por um usuário conhecido como Dante, captura o momento em que um homem é flagrado 'dirigindo' sem as mãos no volante, utilizando os recém-lançados óculos Apple Vision. Nas imagens, ele é visto manipulando uma tela visível apenas através dos óculos de proteção, enquanto seu veículo Tesla continua em movimento.

Intervenção policial

A situação toma um rumo quando um carro de polícia, com luzes intermitentes, é visto parando ao lado do veículo do infrator. O incidente ocorreu no mesmo dia em que os óculos Apple Vision Pro foram lançados para o público.

A Apple expressamente proíbe o uso dos óculos de realidade virtual ao operar veículos em movimento, conforme indicado em suas diretrizes de segurança. Este incidente levanta preocupações sobre a segurança viária e a responsabilidade dos fabricantes de tecnologia na prevenção de comportamentos irresponsáveis.

O Apple Vision Pro, que combina elementos de realidade aumentada, foi disponibilizado por quase US$ 3.500 nos EUA. No entanto, sua utilização irresponsável pode ter consequências legais e colocar em risco a segurança pública.

Expansão da utilização e riscos

A mídia social já está repleta de vídeos de usuários experimentando a nova tecnologia em locais públicos, o que levanta questões sobre a necessidade de regulamentações mais rígidas em relação ao uso de dispositivos tecnológicos em situações potencialmente perigosas.

O incidente serve como um lembrete da importância de usar a tecnologia de forma responsável e consciente, especialmente quando se trata de segurança no trânsito. A utilização de dispositivos eletrônicos enquanto se dirige pode resultar em acidentes graves e até fatais, sendo fundamental seguir as diretrizes de segurança e manter o foco na condução responsável.