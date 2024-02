Mulher revela não ter servido refeição do marido e comportamento do homem surpreende: ‘Estúpido’ (Reprodução/Pixabay - Pexels)

Uma mulher compartilhou na web um ocorrido dentro de casa, após o clima ficar tenso com o marido. Tudo começou quando ela não lhe serviu a refeição, resultando em um comportamento inusitado no parceiro. O texto foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/AitadinnerplateTA.

“Certa vez, eu tive um dia muito ocupado levando as crianças às consultas com o médico, fazendo compras, ajudando a família com algumas coisas etc. Meu marido trabalhava no turno da manhã, mas não completo”, iniciou o texto.

“Depois de terminar as compras, deixei os mantimentos, guardei os frios, preparei uma caçarola e pedi para ele esquentar e colocar no forno e ajustar o cronômetro, depois saí novamente para terminar a última das minhas tarefas”, continuou.

“O jantar ficou pronto logo depois que voltei para casa e na hora eu estava guardando o resto dos mantimentos, então deixei de comer e apenas entreguei um prato às crianças bem rápido e continuei guardando os mantimentos”, revelou.

Clima tenso e insatisfação na web

De acordo com a mulher, seu marido perguntou sobre seu prato naquele momento. Como resposta, a esposa explicou que os alimentos estavam no forno e ele teria de pegar. No entanto, seu parceiro reclamou e instituiu para sua mulher fazê-lo.

“Então perguntei se ele guardaria os mantimentos, o que ele não queria fazer, então insisti que ele fizesse seu próprio prato. Durante toda a noite, continuou fazendo comentários sobre o assunto. O achei estúpido e o ignorei”, desabafou.

“Bem, isso foi há dias e eu perguntei a ele se ele poderia pegar algo na geladeira para mim e ele disse que não, pois eu deveria ter feito seu prato outra noite. Aparentemente ainda está usando aquilo contra mim. Contei isso para minha mãe e ela disse que, como eu fiz os pratos das crianças, seria fácil fazer um para ele também, mas não sei por que seria necessário”, finalizou.

Ao terminar o desabafo na rede social, diversos internautas se manifestaram, criticando o comportamento do marido. “Você não é a mãe dele. Você não é uma empregada contratada. Ele está sendo ridículo. Era óbvio que você estava ocupada fazendo outra coisa. Você fez comida para ele, ele deveria estar grato”, disse um internauta.

“Então, seu marido queria ser servido de mãos e pés ou tratado como um dos filhos. E agora que ele tornou isso um grande problema, ele vai dominar você em vez de ajudar em casa. Bruto”, comentaram. “Isso é uma bobagem. Ele parece querer ser tratado como você trata seus filhos... então talvez você deva tratá-lo como uma criança de agora em diante”, comentou outro.

