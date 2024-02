Mulher com maiores lábios do mundo planeja fazer mais preenchimento na região

A estrela da Internet Andrea Ivanova, famosa por ter os maiores lábios do mundo, não pretende diminuir sua obsessão tão cedo. Com quase R$140 mil já investidos em procedimentos, ela alcançou um novo recorde para os maiores lábios do mundo.

Durante o Natal, Ivanova admitiu ter recebido preenchimento, revelando que gostaria de iniciar o ano novo com procedimentos frescos. No entanto, sua família e amigos expressam preocupações sobre sua saúde, temendo possíveis consequências fatais no futuro.

Apesar das preocupações, Andrea, ex-estudante de filosofia, afirma que é sua decisão moldar seu corpo. Enquanto a veem como "escandalosa" e "antiestética", ela abraça sua aparência e rejeita críticas.

Em 2024, Andrea planeja mais procedimentos de preenchimento, mesmo sem ter uma contagem exata. Ela destaca que a cada ano se apresentaria a si mesma com novos procedimentos, sua atividade estética favorita.

Além da busca por registros estéticos, Andrea espera se apaixonar em 2024. No entanto, ela enfatiza que só se envolverá com alguém que a aceite completamente, sem se incomodar com sua aparência. Para ela, encontrar um parceiro que não seja afetado pela sua estética é essencial para um relacionamento duradouro.