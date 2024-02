Mostram na Copa África: árbitro empurrou um jogador e ‘lavaram’ um técnico enquanto chorava

A Copa Africana de 2024 não chamou muita atenção nos países latino-americanos e são poucas as pessoas que estão acompanhando. No entanto, houve uma cena que causou muita agitação nas redes sociais devido à particularidade dos acontecimentos após o término de uma partida.

Dando a volta ao mundo

Entre a sexta-feira 2 e este sábado 3 de fevereiro foram disputados os quatro jogos válidos pelas quartas de final da Copa, sendo o destaque o confronto entre Mali e Costa do Marfim.

Acontece que a Costa do Marfim eliminou a Seleção do Mali durante o tempo extra, o que resultou em uma forte reclamação dos eliminados contra o árbitro, que ‘se manteve firme’ e deu uma grande empurrão em um dos jogadores de futebol, especificamente em Hamarí Traoré, que foi expulso ao finalizar o jogo.

No entanto, essa não foi a única cena peculiar que ocorreu naquele momento, pois o treinador Éric Chelle não conseguiu conter as lágrimas após a eliminação de sua equipe, mas seu assistente foi muito oportuno e jogou água em sua cabeça, provavelmente para tentar ajudá-lo.

A seguir, apresentamos os vídeos particulares:

Assim vai a Copa África 2024:

Costa do Marfim e a República do Congo já se classificaram para a semifinal do torneio e disputarão a vaga na partida final em busca de ser a melhor seleção do continente.

Por outro lado, a Nigéria aguarda o adversário que sairá do confronto entre a África do Sul e Cabo Verde.