Jovem deixa de ir ao casamento da amiga após ela ‘esquecer’ de convidar seu parceiro

Um relato feito no Reddit levou a uma série de discussões ao longo da manhã desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Em um desabafo, uma jovem contou os motivos que a fizeram decidir não comparecer ao casamento de sua melhor amiga.

Sem se identificar, a jovem começa explicando que conhece a amiga desde o primeiro ano das duas na universidade. Na ocasião, elas se aproximaram mesmo tendo opiniões de vida e política diferentes. Recentemente, ela estava se preparando para celebrar o casamento da amiga, quando um “ato de esquecimento premeditado” a pegou de surpresa.

“Meu coração parou por um momento quando notei que meu parceiro não foi incluído no convite de casamento. Eu liguei para minha amiga na esperança de ter acontecido algum erro, mas ela disse que esqueceu de colocar meu marido na lista de convidados e perguntou se ainda assim eu iria ao casamento”.

“Eu sei que não foi um problema de esquecimento e nem mesmo um corte pontual na lista de convidados. Meu marido é transgênero e minha amiga tem uma visão tradicional sobre papeis de gênero e até mesmo chegou a debater comigo o fato do meu marido ser um homem trans”.

Ela decidiu ficar ao lado do marido

Diante da situação, e sabendo que nãos e tratou de um erro ou esquecimento, a mulher acreditou que poderia usar a oportunidade para tentar educar a amiga e fazê-la aprender a respeitar seu marido. Com isso, ela decidiu ficar ao lado do companheiro e não comparecer ao casamento.

“Expliquei a ela como ele é importante para mim e como excluir meu marido significa invalidar meu relacionamento. Ela tentou dar outras desculpas, mas foram contraditórias com mensagens que ela me mandou na última semana. Disse que a decisão era difícil para mim, mas que não irei ao casamento sem meu marido”.

“Agora nossos amigos estão divididos. Alguns me acusam de colocar questões políticas acima da amizade, enquanto outros me apoiam por defender meu marido. Para esclarecer algumas coisas, minha amizade com a noiva é forte. Ela doou um rim para mim quando precisei e me apoiou de forma inexplicável quando minha mãe faleceu, não quero interromper nossa amizade por divergências políticas e pessoais, mas acho que posso ensinar algo a ela com a minha atitude”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela realmente deveria pensar em terminar a amizade.

“Seu marido sabe das discussões entre vocês duas? Eu teria terminado essa amizade anos atrás”, comentou uma pessoa.

“Sua amiga é transfóbica e uma pessoa ruim. Você estaria errada se fosse ao casamento sem seu companheiro”, finalizou outra.