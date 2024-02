Gesto de amor: Menino de 8 anos emociona ao pedir ajuda para mãe encontrar trabalho

Guilherme, com apenas 8 anos, já enfrenta desafios dignos de adultos. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele faz um apelo tocante pela mãe, pedindo ajuda para que ela possa trabalhar vendendo pastel e batata frita. Seu pedido é claro: garantir comida, aluguel, água e luz para a família.

Uma história de superação

A mãe de Guilherme, Ciliane de Lima Ferreira, de 33 anos, enfrentou batalhas contra o vício em drogas. Agora, há 2 anos e 4 meses limpa, ela luta para recomeçar. A iniciativa do filho de fazer o vídeo surgiu da necessidade de apoio que a família enfrenta.

Ciliane expressa o peso das escolhas passadas, mas está determinada a oferecer uma vida digna para seus filhos. Ela enfrentou a separação do pai das crianças, que não buscou ajuda para suas dependências. Hoje, a mãe e seus sete filhos vivem em uma casa alugada em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza.

Obstáculos no caminho

A jornada de Ciliane é árdua. Com apenas um salário mínimo, proveniente do Bolsa Família e de alguns trabalhos temporários, ela enfrenta dificuldades para conseguir emprego fixo. O receio de abrir seu passado para os gestores, devido às visitas regulares do Conselho Tutelar, limita suas oportunidades.

O apelo de Guilherme ressoa

O pedido de Guilherme não passou despercebido. Cristina Silva, uma colaboradora ativa do grupo Semeando Amor, foi tocada pela história e decidiu agir. Mobilizou esforços para ajudar Guilherme, reconhecendo a importância de seu sonho, mesmo que para muitos possa parecer modesto.

Contribua com a vaquinha

A vaquinha criada visa adquirir os materiais necessários para que Ciliane possa vender pastéis e batatas fritas. Além disso, o fundo auxiliará a família até que ela possa se estabilizar financeiramente. Toda doação será gerenciada por Cristina Silva.

Como Contribuir:

