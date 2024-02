Aprovada em Medicina: filha autodidata de gari e vigia conquista sonho após inúmeros desafios

Angélica, de 20 anos, filha de uma gari e um vigia, estudou muito foi aprovada em Medicina estudando com livros doados: "Minha mãe ia apagando as repostas e eu ia estudando" - Foto: Angélica Oton/Arquivo pessoal

Nascida em Boa Ventura, na Paraíba, Angélica Oton, de 20 anos, conquistou sua vaga no curso de Medicina na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) através do Sisu 2024. Sua história é um exemplo inspirador de determinação e superação, marcada pela persistência em face de desafios financeiros e pela inabalável determinação de seus pais.

Uma família de luta e determinação

Filha de uma gari e um vigia, Angélica enfrentou dificuldades financeiras desde cedo. Sem recursos para pagar um cursinho preparatório, ela recorreu ao YouTube, utilizando livros doados e apostilas impressas por seu pai durante o expediente. Sua mãe, Maria do Rosário, contribuiu comprando borrachas para apagar respostas antigas em questões de estudo.

Persistência e sacrifício

Angélica tentou o vestibular três vezes, acordando de madrugada todos os dias para estudar, mesmo variando o tempo de estudo conforme sua disposição. Enquanto estudava, ela dividia a mensalidade de uma assinatura de plataforma de correção de redações com uma amiga. Sua determinação era notável, decorando paredes com post-its e pedaços de papel colorido para auxiliar na memorização.

O reconhecimento do mérito

Com uma média de 877,55 pontos no Sisu, na modalidade de ampla concorrência com bônus regional, Angélica conquistou sua vaga em Medicina, trazendo alívio e uma sensação de dever cumprido não apenas para si mesma, mas para toda a sua família. O investimento dos pais em sua educação foi evidente, com a própria Angélica explicando a falta de móveis em sua casa como resultado desse esforço.

Gratidão e planos

Mais do que uma conquista pessoal, Angélica enxerga sua aprovação como uma oportunidade de retribuir aos pais todo o sacrifício e dedicação que tiveram por ela. Seu objetivo é concluir o curso de Medicina e, posteriormente, proporcionar uma vida melhor para sua família, realizando os sonhos de seus pais e garantindo uma qualidade de vida superior à deles.

O caminho rumo ao sucesso

A jornada de Angélica Oton é um testemunho vivo da força do comprometimento e da resiliência. Sua determinação em superar obstáculos financeiros e seu desejo sincero de retribuir aos pais são admiráveis. Seu futuro como médica promete não apenas trazer cura e cuidado aos pacientes, mas também inspirar muitos outros jovens a acreditarem em seus sonhos, independentemente de suas origens.

