A poucos minutos do seu casamento, uma mulher foi pega traindo com o tio do seu noivo

Uma noiva foi pega durante seu ‘encontro amoroso’ com o tio de seu noivo, trinta minutos antes de começar seu casamento.

A situação parece de filme, no entanto, esta história insólita foi compartilhada por uma das damas de honra, através da plataforma Reddit, onde revelou os detalhes do deslize.

A mulher de 29 anos, identificada como Dana, ia se casar com Josh, seu parceiro desde o ensino médio. No dia do casamento, enquanto a noiva se preparava para ficar em pé diante do altar e jurar amor para toda a vida perante Deus, estava tensa e ansiosa. Por isso, repreendia aqueles ao seu redor, pois queria que tudo saísse perfeito.

Devido a essas atitudes, a amiga da noiva se afastou da futura esposa e decidiu se distanciar. Além disso, ela relatou que a relação delas já não era tão próxima como quando estavam na universidade, então ela estava na capela com seu celular esperando que tudo começasse, quando outra dama de honra chegou e lhe informou que o casamento tinha sido cancelado, mas ela nunca imaginou o motivo dessa decisão tão repentina.

Noiva e damas de honra

Ao perguntar o motivo, a outra mulher revelou que minutos antes do evento começar, "Dana estava tendo relações sexuais com o tio de Josh no quarto". Foi o namorado quem descobriu a cena humilhante, onde até mesmo o pai do sujeito insultou a noiva de forma depreciativa.

“Ao ver a dama de honra, fiquei de boca aberta. Ela me disse para correr, pois estava tentando tirar o máximo de pessoas antes que as coisas explodissem”, disse a usuária. No final, o casamento acabou sendo cancelado.Para adicionar mais drama à situação, a ex-noiva exigiu dinheiro das suas damas de honra para pagar a taxa de cancelamento de U$5 mil pelo local onde ocorreria a cerimônia. As convidadas, com toda razão, recusaram o pedido da amiga.

Para concluir todo o drama que ocorreu durante o evento, a mulher enfatizou que descobriu que o tio do noivo, de 55 anos, e sua amiga se conheciam desde que ela era adolescente, na época em que começou a namorar com seu noivo.