Viral no TikTok, transformação nos dentes impressiona, mas será verdade?

A busca pela estética 'perfeita' leva as pessoas a compartilharem suas transformações online. No entanto, uma viralização recente no TikTok revelou que nem todas as mudanças são tão autênticas quanto parecem.

Jaqueline Alarcão, uma influenciada brasileira, surpreendeu o público com um vídeo mostrando dentes inicialmente tortos, transformando-se em uma dentição perfeita após seu casamento com um cirurgião-dentista. O clipe, com milhões de visualizações, gerou elogios e até mesmo atenção de profissionais de beleza.

No entanto, alguns espectadores atentos começaram a questionar a conveniência da transformação, levantando dúvidas sobre a possibilidade do procedimento. Diante da crescente especulação, Jaqueline finalmente admitiu, através de um vídeo de acompanhamento, que a transformação era uma farsa, revelando ter usado uma dentição falsa.

No vídeo subsequente, Jaqueline coincidentemente imagens dela usando o acessório falso antes de revelar seu sorriso real. Com a legenda "consegui trollar vocês!", mostrou que a busca pela perfeição pode muitas vezes incluir truques online. Apesar da confissão, alguns fãs afirmaram ter suspeitado desde o início que os dentes não eram reais.