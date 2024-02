Viajante esquece Netflix logada durante viagem a São Paulo e deixa recado a um ‘Ninja da Netflix’

Um relato inusitado está arrancando risadas dos usuários do Reddit no Brasil. De forma bem-humorada, um viajante estrangeiro decidiu deixar um recadinho, em português, para alguém que estava se aproveitando de seu esquecimento ao usar a Smart TV de uma acomodação.

Na publicação, o usuário revela que não nasceu no Brasil, porém é filho de brasileiros e teve contato com a língua portuguesa desde sua infância o que o fez compartilhar sua história em português. Sua postagem, com o título “Mensagem à pessoa que decidiu usar o Netflix que eu esqueci de tirar da TV em São Paulo”, fez diversos leitores caírem na risada.

No texto ele relata:

“Não tenho nada contra você. Imagino que estava indo tudo certo: apartamento legal, Smart TV, Netflix já pré-logadinho. O único problema era que você não é grande fã de inglês. Quem poderia te culpar, quando a língua é chata?”.

“Mas você deveria ter resistido a vontade de trocar o idioma, porque foi isso que catalisou a sua queda. Mais conveniente? Sim. Mas o meu Netflix estava em inglês há anos, meu amigo, e ficou muito fácil identificar que alguém mais estava usando-o quando eu abri o site e estava tudo em português”.

“Você poderia ter continuado na boa por meses, eu imagino, sem eu aqui nem perceber as minhas recomendações e séries mudarem. Mas afim, você foi fraco, e eu tirei a minha conta da sua Smart TV. Que você aprenda para o futuro como ser um ‘Netflix Ninja’ melhor”, finaliza.

Ele arrancou risadas dos leitores

Entre os usuários que leram a publicação, muitos não perderam tempo e decidiram compartilhar suas opiniões sobre o assunto. Várias delas deram fizeram questão de ressaltar o “erro do ninja da Netflix”.

“Encontrar uma TV com a conta logada e usar está ‘dentro das regras’, segue o jogo. Infelizmente ele tentou voar muito próximo ao sol”, comentou uma pessoa.

“Quando fico em Airbnb sempre tem algum esquecido que deixa a conta logada na TV. Obrigado a você”, comentou outra.

“Confesso que ainda uso a Netflix da minha ex num perfil com o nome ‘Infantil’, com foto de um desenho infantil. Tirei a conta infantil padrão e deixei essa no lugar. Acho que ela sabe, mas se recusa a fazer algo a respeito”, confessou uma terceira.

