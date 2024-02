Um homem cego de nascimento contou o que vê em seus sonhos

Um homem cego de nascença compartilhou em suas redes sociais o que ele vê em seus sonhos, despertando a curiosidade de milhares de usuários, que lhe fizeram perguntas sobre o assunto.

É natural que pessoas com o sentido da visão vejam imagens em seus sonhos, assim como aqueles que, pelo menos, viram durante parte de suas vidas, mas diante da afirmação do protagonista desta história, muitos se perguntam: o que vê um cego de nascimento em seus sonhos?

Tommy Edison é o homem cego de nascimento deste espaço. O The Mirror menciona que ele é um crítico de cinema com mais de 115 mil seguidores no Instagram.

Através de sua conta nesta rede social, Edison expressou que "eu sou cego desde que nasci, então nunca vi nada em minha vida e acredito que, assim como nunca vi na vida real, meu subconsciente também não sabe como seria ver. Então, não, eu não vejo nos meus sonhos".

De acordo com o meio citado, o homem afirmou que "a forma como funciona para mim é simplesmente a forma como minha vida acontece, então tudo é cheiro, som, sabor e toque, isso é tudo o que há. É assim que sua vida funciona: você vê na sua vida, então obviamente você veria nos seus sonhos".

Expliquei que, assim como todas as pessoas, seus sonhos são parte do seu subconsciente e refletem o que ele vê, sente ou percebe estando acordado, inclusive cenas que ele viveu no passado.

"De repente é o meu sétimo aniversário, estranho, mas essa é a diversão dos sonhos, não é verdade? Não é como na televisão, quando uma harpa começa a tocar, os meus sonhos são incríveis", explicou.

Viral

Tommy Edison contou como são seus sonhos através de um vídeo em sua conta @blindfilmcritic no Instagram, onde recebeu milhares de comentários.

“Deveria tentar desenhar o que acha que as coisas parecem”, “espera, consegue cheirar e tocar nos seus sonhos? Eu não consigo, só vejo e ouço”, “quero ouvir muitos sonhos reais”, “quando te disseram pela primeira vez que era cego, entendeu o conceito imediatamente?”, “é tão impressionante e interessante falar destas coisas, querida BlindFilmCritic... Muitos de nós sentimos tanta curiosidade e vontade de aprender como é a sua vida”, “isso demonstra que muitas teorias sobre sonhos estão erradas”, foram alguns dos comentários.