Truque 'brilhante' de R$ 2 para reviver joias manchadas

Uma mulher encontrou um truque 'brilhante' que fará com que suas joias de aparências escuras pareçam novas.

Para os amantes de joias, a sensação de usar peças novas e econômicas é incomparável. No entanto, com o tempo, mesmo as joias mais preciosas podem acumular ferrugem, mantendo seu brilho original. Evitando extras de viagens e custos de serviços de limpeza, a criadora de conteúdo Jessie Marie revelou um truque acessível para refrescar sua caixa de joias.

'Brilliant' £1.85 trick revives tarnished jewellery - it looks brand new https://t.co/JlUodicDqM — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 5, 2024

Jessie, conhecida por seus milhões de seguidores no TikTok (@jessiee_marie), apresentou seu truque simples e econômico. Com apenas R$ 2 e três equipamentos domésticos, ela transforma suas joias manchadas em reluzentes. Usando papel alumínio, bicarbonato de sódio e água quente, Jessie cria uma solução mágica.

Passo a passo para joias deslumbrantes:

Envolva uma tigela com papel alumínio. Coloque as joias na tigela. Adicione três pitadas de bicarbonato de sódio. Despeja água fervente até cobrir as joias. Deixe descansar por alguns minutos, mexa e enxágue com água fria. Seque as joias com um pano de prato.

O truque de Jessie recebeu aprovação online, com usuários experimentando e compartilhando seus resultados positivos. Comentários liberados incluem relatos de sucesso em peças de marcas famosas como Tiffany e Vivian Westwood.

"Então, joguei fora minhas joias por nada", comentou um usuário. "Preciso tentar isso", acrescentou outro. O truque simples de Jessie está provando ser uma solução eficaz e econômica para revitalizar joias sem a necessidade de serviços profissionais.