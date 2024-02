Música ao longo da vida: estudo revela 'impacto profundo' no combate à demência

Pesquisadores da Universidade de Exeter divulgaram descobertas significativas sobre a relação entre o envolvimento com a música ao longo da vida e a preservação da saúde cerebral.

O estudo, publicado no 'International Journal of Geriatric Psychiatry', revela que indivíduos que se dedicam à música tendem a ter uma memória aprimorada e uma melhor saúde cerebral à medida que envelhecem.

A pesquisa, liderada pela professora de pesquisa sobre demência Anne Corbett, analisou dados de mais de 1.107 pessoas com 40 anos ou mais, que não haviam sido diagnosticadas com demência.

Participantes do estudo PROTECT, uma iniciativa de pesquisa no Reino Unido focada na saúde cerebral e demência, forneceram informações sobre seu envolvimento com instrumentos musicais, canto, leitura de música e audição musical.

Aqueles que tocavam um instrumento musical apresentaram habilidades cognitivas superiores e memória aprimorada, destacando o piano como o mais benéfico.

Idosa-e-crianca-cantando-Mikhail-Nilov-Pexels

Mikhail Nilov / Pexels

Educação musical desde a infância

Os pesquisadores recomendam promover a educação musical e o engajamento desde a infância para proteger a saúde cerebral. Corbett ressalta que esse envolvimento com a música pode ser incorporado ao aconselhamento de estilo de vida geral, ao lado de hábitos como alimentação saudável e atividade física.

O estudo indica que aprender e se envolver com a música pode aprimorar a resiliência do cérebro, comparável ao aprendizado de um novo idioma.

Dr. Brandon Crawford, neurologista funcional no NeuroSolution Center de Austin, destaca o "impacto profundo" das atividades musicais no cérebro. Ele ressalta que tocar instrumentos e cantar fortalecem processos cognitivos, melhoram a atenção e a função executiva, além de estimular a neuroplasticidade.

Essas atividades, segundo ele, não apenas previnem a deterioração cognitiva, mas também podem ajudar na reabilitação de pacientes com sintomas de declínio cognitivo.

Crawford enfatiza que, independentemente do instrumento escolhido, a consistência e o prazer na atividade são essenciais para colher os benefícios neurológicos.

A pesquisa da Universidade de Exeter destaca o papel vital do engajamento musical ao longo da vida como parte integrante de um estilo de vida saudável para manter a agudeza mental em idades avançadas.