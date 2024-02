Momento viral quando um mosquito ataca uma repórter ao vivo

As câmeras captam momentos únicos que agora são vistos por milhões de pessoas em todo o mundo graças às redes sociais. Situações inesperadas, engraçadas, de terror, suspense, românticas, ternas e emocionantes são apresentadas todos os dias na Internet, tornando o dia a dia mais divertido, como é o caso da repórter e o mosquito desta história.

Um desses momentos é o de uma repórter da Austrália, que se tornou viral ao tentar matar um mosquito que a incomodava no rosto durante uma transmissão ao vivo.

Claro, seus colegas no estúdio não deixaram passar despercebido o incidente com o mosquito e transmitiram o momento repetidamente, sem parar de rir da situação, que mostrou parte das experiências inesperadas que podem surgir durante o exercício do jornalismo.

Mosquito ao vivo e aterrorizante

O engraçado do caso é que a repórter tentou matar o mosquito, mas nesse ataque, ela mesma se bateu muito forte no rosto. Em seguida, saiu correndo até desaparecer da câmera.

"Hoje aconteceu algo engraçado. Andrea Crothers, uma de nossas grandes repórteres do programa, tem estado cobrindo essas inundações em Brisbane, um trabalho fantástico... Mas lá em cima faz muito calor, o clima é úmido e, junto com todas essas condições, vêm os terríveis insetos enquanto se ouve o som dos mosquitos. Então aqui estava ela, enfrentando ao vivo durante uma reportagem", narrou seriamente o apresentador Karl Stefanovic, de acordo com o vídeo compartilhado pela própria Crothers em sua conta do Instagram.

O narrador continuou a partir do estúdio que “existem perigos aos quais os próprios jornalistas se expõem para contar as histórias em casa”. Os outros jornalistas no estúdio não conseguiram conter o riso.

Em uma próxima transmissão, Andrea Crothers apareceu com uma rede no rosto. Brincando, ela disse que "Recursos Humanos disse que eu poderia usar isso, desde que não solicitasse compensação trabalhista por me bater no rosto".