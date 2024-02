Marido exige que esposa devolva os ‘presentes’ da irmã após ser chamado de fracassado

Um homem foi duramente criticado pelos usuários do Reddit depois de compartilhar os motivos que o fizeram exigir que a esposa devolva todos os “presentes” entregues por sua irmã. Segundo ele, a mulher nem mesmo deveria ter aceitado os itens e dinheiro.

Sem se identificar o homem, de 35 anos, conta que sua esposa, de 26 anos, está grávida do primeiro filho do casal. Segundo ele, a situação financeira da família ficou complicada visto que ele perdeu o emprego enquanto a companheira precisou sair de seu trabalho devido a complicações na fase inicial da gestação.

“Nós usamos todas as nossas economias e vivemos a base dos nossos cartões de crédito, mas as coisas devem mudar em março quando começarei em um novo emprego”, conta o homem.

Seu maior problema, no entanto, é a proximidade que a esposa tem com a irmã mais velha, que nunca foi muito favorável ao relacionamento dos dois.

“Ela acabou contando para a irmã sobre as nossas dificuldades e a irmã dela, que nunca foi com a minha cara, continua se recusando a ter um relacionamento amigável comigo”.

“Minha cunhada veio nos visitar umas semanas atrás e ficou inconformada com o estado da casa e o fato de não termos muitos suprimentos para o bebê. Ainda não arrumamos o quarto dele e nem compramos a maioria das coisas que precisaremos. Quando cheguei em casa, ela me deu um sermão sobre como eu deveria cuidar melhor de sua irmã e depois me deu uma bronca por ainda não ter nada pronto para a chegada do nosso filho”.

Ele exigiu uma atitude por parte da esposa

Segundo ele, as coisas ficaram ainda piores quando, no dia seguinte, a cunhada foi até a casa deles para entregar algumas coisas para a casa e para o bebê. Na ocasião ela ficou sabendo que a irmã precisou vender o carro para conseguir pagar algumas de suas dívidas, incluindo o dinheiro do aluguel.

“Minha cunhada teve que se mostrar novamente e apareceu com um carro para minha esposa e, para completar, mandou 50 mil para ela com uma mensagem dizendo que o dinheiro é para ela e para o bebê e que ela não ‘deve usar nada com aquele homem’. Ela também disse que pode emprestar mais para a irmã e que se minha esposa quiser, pode ir morar com ela”.

“Sinto como se a minha cunhada estivesse determinada a provar que eu sou um fracassado e eu compartilhei esse sentimento com minha esposa. Em um momento de raiva ela concordou com a irmã, mas depois se desculpou. Disse a ela para devolver todas as coisas fruto da ‘falsa generosidade’ de sua irmã porque tudo isso é uma estratégia para me fazer parecer um péssimo marido, mas ela se recusa”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele deveria se desculpar com a cunhada e ser grato pela ajuda dela.

“Você está errado por deixar seu ego falar mais alto do que as necessidades da sua esposa e do seu filho”, comentou uma pessoa.

“Por mais que sua cunhada esteja tentando te fazer ficar mal com tudo isso, você precisa apenas ignorar e aceitar a ajuda”, finalizou outra.