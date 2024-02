Mãe alega ter sido demitida no primeiro dia por atraso causado por tempestade de neve

Damita JoMama, uma mãe do Arkansas (EUA), alega ter sido demitida do novo emprego no primeiro dia de trabalho devido a um atraso de uma hora causado por uma forte tempestade de neve. A história foi compartilhada no TikTok, onde ela expressou suas frustrações e contou os detalhes de sua experiência.

JoMama deixou seu emprego anterior para se juntar a uma "popular empresa de ambulâncias" com melhores salários e benefícios. No dia em que começaria o novo emprego, o Arkansas foi atingido por uma tempestade de neve, complicando o trajeto com estradas não limpas e falta de preparação do Estado.

Determinada a iniciar o novo emprego, JoMama enfrentou a neve, utilizando até mesmo o SUV de sua mãe para facilitar a viagem. Apesar dos esforços, ela chegou atrasada devido às condições perigosas das estradas cobertas de neve, o que a deixou "aterrorizada" durante a jornada.

Ao chegar, JoMama esperava ser compreendida sobre o atraso devido às condições climáticas adversas. No entanto, seu novo chefe não demonstrou compaixão e a criticou o horário, alegando que outros conseguiram chegar.

Demitida no primeiro dia

Chamada ao escritório devido ao atraso, JoMama foi informada de que perdeu parte do treinamento e não teria a oportunidade de revê-lo. Ela também afirmou que foi chamada de "mentirosa" por não ter ligado para avisar sobre o atraso, argumentando que não recebeu um número de contato no e-mail da empresa.

A mãe foi informada de que a empresa não poderia prosseguir com sua contratação, resultando em sua demissão no primeiro dia. JoMama expressou sua frustração diante da situação, mencionando o quão difícil foi chegar ao trabalho devido à tempestade de neve. Ela compartilhou imagens da rua onde mora completamente coberta de neve para ilustrar as condições desafiadoras.

A história de JoMama ganhou destaque no TikTok, recebendo milhões de visualizações. Enquanto alguns usuários criticaram suas escolhas, ela respondeu em vídeos separados, explicando os desafios enfrentados. A mãe encerrou os comentários em seus vídeos, indicando que, apesar das dificuldades, ela já encontrou outro emprego e está seguindo em frente.