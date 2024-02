Jogador de futebol é vitima de assassinato cruel enquanto jogava

Sergio Alberto Jáuregui, ex-jogador do time de futebol Arroceros Cuautla

No México, um jogador de futebol perdeu a vida durante uma partida de futebol amador da terceira divisão. Sergio Alberto Jáuregui foi a vítima deste trágico incidente.

O fato ocorreu no último domingo, 28 de janeiro, e causou comoção entre familiares, amigos e colegas do jogador de futebol de 28 anos, que morreu baleado em um campo de futebol. O assassino fugiu rapidamente em uma motocicleta que o aguardava na entrada das instalações.

Jauregui estava afiliado à Federação Mexicana de Futebol e era reconhecido por sua participação na equipe Arroceros de Cuautla. Segundo declarações de pessoas no cenário esportivo, o jogador se aproximou do banco de reservas para se refrescar com água e se hidratar e lá recebeu pelo menos seis tiros que causaram sua morte.

O jogador de futebol estreou com os Arroceros durante o torneio Bicentenário 2010 e jogou sua última temporada em 2021. Embora tenha havido uma rápida intervenção dos serviços de emergência, isso não foi suficiente para evitar a morte.

“Lamentamos o falecimento do nosso ex-jogador e capitão Sergio Jáuregui, que defendeu as cores da nossa equipe no último Torneio dos Soles. Os nossos mais sinceros pêsames a toda a sua família”, comunicou o clube Atlético San Luis Rey, ex-clube de Sergio Alberto Jáuregui, onde ele foi capitão.