Idoso do INSS desafia o tempo aos 123 anos: “bem de saúde”

A cidade de Aparecida de Goiânia celebrou uma ocasião especial no último fim de semana: o aniversário de 123 anos do respeitável Andrelino Vieira da Silva, carinhosamente apelidado de “terror do INSS”. Sua idade avançada e boa saúde são fonte de orgulho para a família, que compartilhou a alegria ao lado do patriarca.

Um ancião de vitalidade

A carteira de identidade prova que seu Andrelino nasceu em 1901 – Foto: Arquivo pessoal / Andrelino da Silva

Andrelino, nascido em 3 de fevereiro de 1901, na cidade de Firminópolis, Goiás, mantém-se ativo e disposto em sua residência na região metropolitana de Goiânia. Com sete filhos, dos quais cinco continuam presentes, além de uma extensa descendência que inclui 13 netos, 16 bisnetos e até um tataraneto, sua vida é um testemunho de longevidade e laços familiares fortes.

A fama do “Terror do INSS”

O reconhecimento de Andrelino ultrapassou os limites da família quando, aos 121 anos, uma imagem sua segurando um bolo temático com os dizeres “O terror do INSS” se tornou viral nas redes sociais. Desde então, ele ganhou notoriedade e é frequentemente abordado nas ruas por admiradores. Sua neta relata com humor que, diante do assédio, Andrelino costuma brincar dizendo: “Vocês inventam cada coisa!”

Repercussão e reconhecimento

Idoso ficou conhecido após foto dele segurando bolo de aniversário com a plaquinha: ‘O Terror do INSS’. Fotos: Arquivo Pessoal

A imagem do “terror do INSS” não apenas divertiu as redes sociais, mas também chamou a atenção das autoridades. O governo federal prestou uma homenagem a Andrelino, reconhecendo sua longevidade e importância simbólica. Em uma placa comemorativa, ele foi elogiado como uma “bênção para o INSS”, contradizendo de forma bem-humorada o apelido que o tornou famoso.

Um legado inspirador

A história de Andrelino Vieira da Silva é mais do que uma curiosidade; é uma fonte de inspiração para todas as gerações. Sua longevidade, vitalidade e senso de humor mostram que a idade avançada não é um impedimento para uma vida plena e significativa. Sua família e a comunidade local celebram não apenas mais um aniversário, mas a história de um homem que desafia as expectativas e enriquece a vida daqueles ao seu redor.

Fonte: G1