Homem morreu depois de cozinhar e comer um peixe-bola altamente venenoso

Um homem brasileiro perdeu a vida depois de ingerir um dos peixes mais venenosos do mundo durante as festividades de Natal. Trata-se de Magno Sergio Gomes, de 46 anos, que junto com um amigo decidiu experimentar um presente peculiar: um peixe-balão tóxico.

De acordo com a Fox News, Magno e seu amigo, cuja identidade não foi revelada, decidiram preparar o peixe em Aracruz, Espírito Santo, no leste do Brasil. Desconhecendo os perigos associados ao consumo desse tipo de peixe, eles procederam a eviscerá-lo, retirar o fígado e cozinhá-lo.

Eles acompanharam com suco de limão, acreditando que estavam prestes a desfrutar de uma iguaria deliciosa. No entanto, menos de uma hora após o banquete, ambos os homens começaram a experimentar sintomas alarmantes.

A irmã de Magno, Myrian Lopes, compartilhou os angustiantes detalhes do ocorrido. Ele começou a sentir formigamento na boca, o que os levou rapidamente ao hospital.

Homem morreu depois de cozinhar e comer baiacu altamente venenoso Imagem referencial (Gleb Tarro/Getty Images/500px)

No caminho, seu estado piorou e ao chegar ao hospital, sua boca estava ainda mais adormecida, acompanhada de desconforto. Tragicamente, Magno sofreu uma parada cardíaca que durou oito minutos.

Apesar dos esforços médicos, Magno foi intubado e colocado em suporte vital, mas infelizmente não conseguiu se recuperar e faleceu no sábado. Os médicos atribuíram sua morte à rápida propagação do veneno para sua cabeça, o que causou convulsões severas e afetou irreparavelmente seu cérebro.

O amigo de Magno, embora tenha conseguido sobreviver à experiência, não saiu ileso. Ele enfrenta dificuldades nas pernas, o que levanta questões sobre a variabilidade na toxicidade do peixe ou diferenças na preparação entre os dois homens. Não está claro se esse amigo foi quem deu o peixe-baiacu para Magno.

Os peixes-balão, conhecidos cientificamente como Tetraodontidae, são notórios por conter toxinas mortais como a tetrodotoxina (TTX) e/ou saxitoxina. Essas substâncias, classificadas como venenos do sistema nervoso central, são mais letais do que o cianeto. Os sintomas de intoxicação começam entre 20 minutos e duas horas após a ingestão e incluem formigamento nos lábios e boca, tonturas, fraqueza muscular, problemas de fala, equilíbrio, vômitos e diarreia. Em casos graves, a paralisia respiratória pode levar à morte.

Homem morreu depois de cozinhar e comer baiacu altamente venenoso Imagem referencial (Serge MELESAN / 500px/Getty Images/500px)

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) adverte sobre os perigos associados ao consumo de peixe-balão, e devido a isso, a importação comercial para os Estados Unidos é fortemente restrita, enquanto a importação pessoal é proibida. Apesar dos riscos, no Japão, o peixe-balão é considerado uma iguaria conhecida como fugu.

Os chefs especializados em fugu aprendem a extrair partes do peixe que contêm TTX de forma segura. No entanto, a tragédia no Brasil destaca as consequências mortais que podem surgir quando se subestima a periculosidade desses peixes.

Brasil, lar de pelo menos 20 espécies de peixes baiacu, agora enfrenta questões sobre a segurança e a conscientização pública em relação a esses animais venenosos. A irmã de Magno revelou que não sabe a procedência do peixe que causou a tragédia, nem se foi capturado na natureza ou criado em cativeiro.

A história de Magno Sergio Gomes serve como um doloroso aviso sobre os riscos envolvidos no consumo de peixe-bola e destaca a importância da consciência e da educação sobre a segurança alimentar, especialmente quando se trata de iguarias culinárias potencialmente mortais.