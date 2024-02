Especialistas: riscos na tendência da 'limpeza maníaca' no TikTok

A tendência de 'limpeza maníaca está ganhando destaque no TikTok, onde usuários compartilham vídeos de seus momentos de limpeza compulsiva. Embora a sensação de produtividade seja comum, psicólogos alertam sobre o uso inadequado do termo "maníaco" e destacam possíveis riscos.

Usuários do TikTok, como @b0btaildog e Jessica Roof, têm compartilhado vídeos de suas experiências, alguns deles viralizando com milhões de visualizações. Os vídeos mostram momentos em que a necessidade de limpar repentinamente se transforma em exaustão, destacando uma possível desconexão entre a sensação de produtividade e a realidade.

Apesar da popularidade do termo 'limpeza maníaca' entre os usuários das redes sociais, psicólogos alertam que não é apropriado rotular esse comportamento como "maníaco." Nilou Nekou, terapeuta familiar e conjugal, enfatiza a diferença entre "maníaco" e "impulsivo," destacando que o uso inadequado do termo pode ter conotações negativas.

Minimização de desafios psicológicos

O Dr. Aron Tendler, psiquiatra, desencoraja o uso do termo 'limpeza maníaca', explicando que "mania" está associada a condições como transtorno bipolar. Ele ressalta que a mania envolve um aumento significativo na atividade direcionada a metas, com mudanças distintas no comportamento normal. O uso impróprio do termo pode minimizar as lutas reais associadas a condições de saúde mental.

Enquanto a limpeza compulsiva pode se assemelhar a comportamentos observados no transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), o Dr. Tendler destaca que o TOC é uma condição crônica, diferente da tendência de limpeza esporádica. Ele também menciona que transtornos como TDAH podem contribuir para o comportamento de limpeza compulsiva, especialmente quando estimulantes são prescritos.

Os especialistas recomendam evitar ações impulsivas e adotar uma abordagem mais estruturada para a limpeza. Criar um cronograma semanal para as tarefas domésticas é uma sugestão prática. Além disso, eles destacam a importância de reconhecer possíveis distúrbios mentais subjacentes e buscar orientação profissional quando necessário.

A tendência de 'limpeza maníaca' no TikTok, embora compartilhe experiências comuns, ressalta a necessidade de um entendimento mais cuidadoso e responsável desses comportamentos, evitando o uso inadequado de termos que podem ter implicações significativas para aqueles que enfrentam desafios psiquiátricos reais.