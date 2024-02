Descoberta surpreendente em torradeira fascinada a todos

Todo dia é dia de escola. Justamente quando você pensa que não há mais nada para aprender, você percebe algo que o pega completamente desprevenido. Um homem sentiu-se obrigado a compartilhar o que aprendeu depois de perceber que limpou sua torradeira de maneira errada durante toda a vida.

Revelação no mundo das torradas

As torradeiras podem ficar muito sujas depois de um tempo devido ao acúmulo de migalhas. Então esse homem pensou que estava fazendo uma coisa certa ao desconectar o dispositivo e jogá-lo no lixo. No entanto, existe uma maneira muito mais fácil e eficiente de fazer isso, mas ele não tinha ideia e está explicado que outras pessoas também não sabem disso.

Ao acessar o site do fórum Reddit, ele pediu às pessoas que "esvaziem a bandeja da torradeira".

O usuário do fórum também incluiu uma foto de sua torradeira mostrando uma bandeja, que pode ser facilmente retirada de baixo do aparelho. É aqui que todas as migalhas são coletadas, basta retirá-las e depois levá-las para o lixo.

Acontece que ele estava certo, pois não era o único que não sabia que existia uma maneira mais fácil de limpar a torradeira. Uma pessoa escreveu: "não olhei, mas aposto que o meu parece o topo de um crumble de maçã". Outro acrescentou: "nossa, acabei de encontrar migalhas de pão", e outra pessoa comentou: "muito bizarro, SÓ fiz isso ontem pela primeira vez em muito tempo. Além disso, podemos ter a mesma torradeira!".

Alerta e recomendação

Uma quarta pessoa escreveu: "eu sei disso, mas foram necessários uns bons 15 anos como proprietário de uma torradeira para perceber isso", e outra alertou: "pode haver risco de incêndio se não for esvaziado regularmente".

Então, com que frequência você deve limpar a torradeira? Segundo um especialista de Morphy Richards, deveria ser "pelo menos uma vez por semana". As migalhas na bandeja da torradeira podem fumegar ou queimar, por isso a limpeza precisa ser feita regularmente.