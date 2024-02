Cartaz de Cristo jovem, atraente e com tapa-sexo causa polêmica na Espanha

Um cartaz publicado na cidade espanhola de Sevilha, que retrata Jesus jovem, bonito e vestindo apenas um tapa-sexo, desencadeou uma tempestade nas redes sociais, onde alguns o consideraram um insulto à figura de Cristo e outros publicaram comentários lascivos e memes zombando da imagem.

O cartaz do artista sevilhano reconhecido internacionalmente, Salustiano García Cruz, mostra Jesus com aparência jovem, sem coroa de espinhos, sem sofrimento no rosto e com feridas minúsculas nas mãos e no peito. O cartaz foi designado e aprovado pelo Conselho Geral de Irmandades e Confrarias de Sevilha, que organiza as imensamente populares procissões da Semana Santa antes da Páscoa nessa cidade do sul da Espanha.

Assim que a imagem foi divulgada na semana passada, as críticas se tornaram virais nas redes sociais e um debate surgiu sobre como o Cristo ressuscitado deveria ser representado. Muitos o consideraram vergonhoso, inadequado, excessivamente bonito, modernista e fora de sintonia com a tradição da Semana Santa em Sevilha.

Espanha é predominantemente católica e as tradições eclesiásticas como o casamento, os batismos e os desfiles religiosos são imensamente populares tanto entre os crentes como entre os não crentes. Cerca de 14.000 pessoas de todo o país assinaram uma campanha no Change.org para retirar o cartaz de Jesus.

O artista defendeu a obra e classificou as críticas ao pôster como antiquadas.

"Não há nada revolucionário na pintura", disse García à agência de notícias Atlas. "Há contemporaneidade, mas todos, todos os elementos que usei são elementos que já foram utilizados nos últimos sete séculos na arte sacra".

"Não vejo em que ponto, em que elemento, as pessoas não estão gostando, não gostaram", observou.

Em outra entrevista publicada pelo jornal El Mundo, García respondeu às críticas de grupos conservadores de que a descrição de Jesus era "afeminada" ou "homoerótica".

"Um Cristo gay porque tem um olhar doce e é bonito, bem, estamos no século XXI", acrescentou García, que comentou que se inspirou em seu filho Horacio como modelo para o cartaz.

"Fomos um pouco mais surpreendidos porque tudo foi feito com respeito", disse Horacio García à Atlas.

"Muita polêmica surge porque o modelo é muito bom, o Cristo é muito bonito, muito atraente", acrescentou. Mas nem tudo tem sido ruim: Horacio García disse que também recebeu muitos elogios e boas vibrações das pessoas.

Até agora, o Conselho de Confrarias tem ignorado os pedidos de substituir o cartaz antes da Semana Santa no final de março. Nos últimos anos, alguns cartazes de diferentes celebrações católicas foram retirados após críticas.

O prefeito de Sevilha, José Luis Sanz, classificou a polêmica como "artificial".

“Eu gosto”, disse ele, acrescentando que nem todos os cartazes da Semana Santa podem ser iguais a cada ano: “Existem cartazes mais arriscados, cartazes mais clássicos, cartazes mais corajosos”.