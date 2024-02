Cabeleireira da Geração Z 'fofoqueira' vence processo

Uma cabeleireira da Geração Z, acusada de "fofocar" e usar excessivamente o telefone no trabalho, conquistou uma indenização após um tribunal considerar que sua demissão no ano passado foi injusta. O caso, envolvendo Jorja McGennan, uma jovem aprendiz com "experiência limitada", levantou questões sobre procedimentos adequados no Summer Jade Hair Salon em Hervey Bay, Queensland, Austrália.

O tribunal constatou que Angela Park, proprietária do salão, forneceu múltiplos avisos verbais a McGennan sobre diversos aspectos, incluindo a qualidade do trabalho, reclamações de clientes e o uso do telefone. Contudo, a decisão de demitir a aprendiz não seguiu procedimentos adequados, levando à contestação judicial.

O ápice da situação ocorreu quando McGennan supostamente fez o salão perder um cliente de longa data, resultando em um aviso oficial de demissão. O tribunal observou que embora Park estivesse justificadamente frustrada com a perda do cliente, a situação poderia ter sido gerida de maneira mais eficiente.

Cabelo-Mariana-Pexels-1

Mariana / Pexels

Decisão do tribunal

O tribunal reconheceu uma "razão válida" para a demissão, considerando a conduta geral de McGennan. No entanto, apontou deficiências procedimentais, especialmente em relação à notificação adequada e à oportunidade de resposta após o aviso formal antes da demissão. A decisão destaca que a demissão foi "áspera, injusta ou irrazoável".

O comissário Nicholas Lake observou que, apesar de McGennan poderia ter lidado com a situação de forma mais profissional, ela é nova na força de trabalho, e situações desagradáveis são inevitáveis. Ele enfatizou que uma revisão de desempenho e um período de reflexão teriam sido mais apropriados do que a demissão imediata após o aviso.

O tribunal decidiu a favor de McGennan, considerando-a injustamente demitida. Uma audiência posterior determinará a "reparação apropriada." Essa decisão ressalta a importância de procedimentos justos e apropriados mesmo em casos de desempenho insatisfatório, especialmente quando envolve trabalhadores inexperientes da Geração Z.