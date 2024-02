Atriz é criticada por treinar na academia 'nua'; mas o que realmente aconteceu

A atriz mexicana Bárbara de Regil, de 36 anos, surpreendeu os espectadores com seu treino 'nude' ao usar um ousado par de shorts justos na academia. O vídeo, compartilhado no Instagram, gerou polêmica devido à aparência "vulgar" provocada pela cor nude dos shorts e pelo cinto de tensão em torno dos tornozelos, criando a ilusão de que suas roupas íntimas estavam sendo puxadas para baixo.

Na legenda do vídeo, Bárbara escreveu 'Rotina para os glúteos', compartilhando a sequência de exercícios com seus 8,8 milhões de seguidores. Apesar de estar vestida durante todo o treino, a escolha de roupas de Regil dá a impressão de que ela não está usando nada.

Reações nas redes sociais

Alguns espectadores expressaram desagrado, chamando a rotina de "vulgar" e pedindo mais cuidado com a escolha de roupas. No entanto, outros defenderam a atriz, destacando a excelência da rotina e rejeitando as críticas como manifestações de inveja.

Bárbara de Regil, conhecida por seus papéis em produções latino-americanas, como a série de comédia romântica 'Parientes a la fuerza' entre 2021 e 2022, é casada com o empresário cubano Fernando Schoenwald desde 2017. Mãe aos 15 anos, ela também ganhou destaque online por seu conteúdo de fitness, contando com 11,8 milhões de seguidores no TikTok.

Essa não é a primeira vez que a tendência de fitness 'nude' gera controvérsias, com inúmeras histórias de mulheres chamando a atenção durante os exercícios nos últimos anos. Bárbara de Regil, conhecida por sua atitude confiante, optou por não responder diretamente aos críticos, mas recebeu apoio caloroso de muitos fãs em sua seção de comentários.