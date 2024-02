“Venha até a cabine”, a nota de amor que uma passageira recebeu do piloto em um voo

Em uma situação peculiar que bem poderia fazer parte de uma comédia romântica, a usuária do TikTok @kikikiely se tornou um verdadeiro fenômeno viral ao compartilhar uma experiência inesperada durante um voo comercial, enquanto celebrava uma despedida de solteira, pois recebeu um bilhete peculiar de amor.

A história lembra o conhecido provérbio que diz que "quem está sozinho é porque quer". Neste caso, a jovem não esperava receber avanços românticos durante seu voo, mas a vida tinha preparado uma surpresa única para ela.

O vídeo compartilhado na plataforma revela como um comissário de bordo se aproximou dela entregando uma carta de amor do piloto, era um pedaço de papel pequeno que dizia, escrito à caneta: "Você me encantou. Passe pela cabine quando chegarmos e nos cumprimentamos". O papelzinho tinha o número de telefone do misterioso apaixonado junto com o desenho de um coração e um avião.

Enquanto ainda estava no avião, a mulher mostrou o bilhete para a câmera, sorrindo e cobrindo o rosto envergonhado.

O que você fez com o piloto?

Muitos usuários do TikTok ficaram com dúvidas sobre o que ela fez, se ela foi ou não à cabine, então ela publicou um segundo vídeo no qual revelou sua decisão.

A jovem compartilhou que preferiu não se aproximar da cabine para conhecer seu Romeu das nuvens devido à timidez que a invadiu ao passar por essa situação incomum e inesperada.

Esta narrativa, que combina elementos de romance e comédia, tem capturado a atenção de milhões de espectadores no TikTok, acumulando mais de 5,4 milhões de visualizações em poucos dias.

Os comentários e reações não demoraram a chegar, com os usuários compartilhando suas próprias experiências semelhantes e expressando surpresa diante desse incomum episódio de ‘amor aéreo’.

Alguns elogiaram a originalidade do piloto ao expressar seus sentimentos de uma maneira tão incomum, enquanto outros compartilharam suas próprias histórias de encontros românticos surpreendentes. Além disso, alguns alertaram que é muito provável que ela não tenha sido a única a quem o piloto enviou essa mesma nota e advertiram que os pilotos costumam fazer isso com muitas mulheres em cada voo.

A história tem levado a reflexões engraçadas sobre como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, até mesmo a milhares de pés de altura.

A usuária @kikikiely respondeu à viralidade de sua história com gratidão e surpresa, interagindo com os comentários e compartilhando seu espanto com a situação inesperada na despedida de solteira com suas amigas.